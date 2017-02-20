中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城

2017-02-20

編譯王惠慧／特譯

受全球航運業寒冬拖累，中國造船業需求大幅下降，產能過剩持續衝擊中國造船業，十多年前僱用多名造船工人的私營造船廠如今接連倒閉，而中國政府只願意扶持國營造船廠。

《華爾街日報》報導，中國造船大廠揚州國裕船舶製造公司直到去年都還僱用了6000名員工，在村莊內努力完成來自全世界的船舶訂單；而今日，在過去中國工業的核心重鎮，一片荒蕪的碼頭只留下流浪狗的嚎叫聲，關閉的大門外是廢棄的工人宿舍、歇業的餐廳，以及搖搖欲墜的網咖，猶如鬼城。

造船業去產能 尚未結束

造船業原是中國在21世紀初工業能力鼎盛的象徵，當時中國政府決定要在2015年之前，誓言將國內造船業打造成全球最大，然而卻提早5年達成了此一目標。中國的崛起卻和世界貿易反其道而行，當全球貿易萎縮使得新的貨櫃船隻、油輪、散裝貨船的需求大幅降低，而過度樂觀的航運公司發出的新訂單，卻還充斥整個造船市場。

成千上萬的造船廠工人在全球航運業景氣冷颼颼之際遭到裁員，然而更可怕的是，這樣的景氣寒冬尚未結束，中國政府警告，由於中國重工業持續面臨產能過剩的問題，剩下的造船廠有三分之一必須關閉。

2016年，中國國務院總理李克強表示，「比較嚴重的過剩產能，主要是在重化工領域」，必須大刀闊斧力行去產能，當時中國官方資料顯示，九大產能過剩行業包括鋼鐵、煤炭、平板玻璃、水泥、電解鋁、船舶、石化、太陽光電及風電。

市調機構IHS Maritime & Trade造船業分析師威明頓（Robert Willmington）指出，中國造船業深陷泥淖，過去在市場價格達到高峰時，一艘大型散裝貨船可賣1.1億美元，現在只能賣到4500萬美元；中國江蘇省中西部的造船大鎮儀徵市，在造船業巔峰時共有41家造船廠，去年只剩下24家。

政府只願意保住國營廠

去產能的結果，使得許多私人造船廠紛紛從地景上消失，中國政府只願意以補貼的方式，保有較可能存活下來的國營造船廠。

政府融資後 訂單又少

私人造船廠儀徵市新揚船舶製造公司幾年前一年建造40艘船，去年僅製造10艘，該公司主管表示，中國政府對私營造船廠的援助較少，「現在目標只求收支打平」。

過去，一個造船廠員工每月可賺8000元人民幣，約是一般農民平均收入的3倍，但遭裁員的工人現在只能四處打零工；報導指出，中國當局試圖稍微緩解造船業的痛楚，中國進出口銀行2013年批准了250億美元的融資，相當於海外訂單的三分之一，不過，根據中國船舶工業行業協會，訂單在2016年又再少了三分之一。

威明頓表示，中國製造大型遠洋船舶的造船廠自2013年以來減少約一半，剩下70家，而數以百計的小型船廠也已經破產。他表示，中國、南韓及日本製造幾乎囊括全球的造船業務，都深受需求放緩所苦，且這個趨勢將持續到2019年。