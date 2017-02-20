〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
〔記者楊雅民／專題報導〕打造從「產地到餐桌」一條龍經營的農企業，天和鮮物不只自己養魚、養豬、養雞、種有機蔬菜，設立專屬的飼料廠、加工廠，更積極佈建末端銷售通路。
先後在台北市開設結合有機超市、鮮食調理吧、天和烘焙、有機咖啡、蔬果汁的天和鮮物華山旗艦店，及販售鍋物、定食和義大利麵的「海島食堂」。
同時進駐百貨公司、有機專門店設立天和鮮物的銷售專櫃；還曾喊出「我的安心餐桌」，在國父紀念館旁開出全台第一家有機小吃店，店內食材全部採用有機食材。
天和鮮物已插旗全家
滿滿的理想，卻一路跌跌撞撞，部份概念店更因經營模式難以獲利而斷尾求生。
一直到與全家便利商店策略聯盟，以法人加盟的模式開設「全家FamilyMart x 天和鮮物 TANHOU」的精緻超市複合店型，營運才露出曙光，創造出可獲利的經營模式。
天和鮮物董事長劉天和說，和全家合作開設的複合店，會把天和熱銷的商品先上架，試賣1~2個月，賣不動的商品就立刻下架，換新的商品測試。
至今已在台北市南海路、天母及東區開出3家「全家 x 天和鮮物」複合店，店內天和供應的商品近500項，占店內商品總數約2成，包括冷凍肉品、有機蔬菜以及現做的熟食、便當、果汁和烘焙麵包等。
複合店目標開400家
該複合店來客數較全家一般的店高出約1成，用餐時段一個160~180元的現做有機便當常常賣光光，帶動複合店客單價較一般店高出2成、單店營業額則較一般店高出2~3成，預計今年再展店7家，達到10家店的規模。
劉天和透露，與全家策略聯盟開設的複合店單店平均不到1年就可獲利，讓慘賠14年的天和鮮物似乎摸索到可獲利的經營模式。
全家與天和鮮物複合店為了創造雙贏，永續經營，據悉全家內部也祭出特別禮遇的「劉天和條款」，希望有朝一日，該複合店能開到200家、400家。
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