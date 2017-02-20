〈品牌故事〉林百里買天和魚產 送張忠謀
2017-02-20
〔記者楊雅民／專題報導〕台灣科技大亨廣達電腦創辦人林百里過年會送「半導體教父」台積電董事長張忠謀什麼？答案是天和鮮物的全魚分切禮盒。
天和品牌的訴求喊出「天和賣的不僅是魚，而是您的健康人生」，天和鮮物在澎湖天和漁場所養的魚，訴求完全不用抗生素等藥物，用純天然的海水養殖，讓不少重視養生的政商名人，都成為天和鮮物的熟客。
不只科技業的大亨愛買來送給同為上市櫃公司的老闆級朋友；前總統夫人周美青過去也會定期親至天和鮮物旗艦店採購；藝人王力宏更是天和長年熟客。
劉天和說，天和剛開始只做魚的養殖，常在新竹科學園區走闖的他，結交不少園區的科技新貴，建議他既然要賣健康食材，就要做全食材，才可滿足消費者全方位食得安心的需求。
經朋友介紹認識了哈佛大學醫學研究中心教授進行產學合作，將富含不飽和脂肪酸的廢棄魚雜、魚血與褐藻轉做成有機飼料。
天和也開始在雲林興建了養豬和養雞場，用自製的有機飼料來餵雞和餵豬，由水產養殖跨入畜產養殖，同樣堅持不用藥養殖，豬隻堅持養足210天、雞隻則養足100天，並自創海藻豬和海藻雞品牌。
另外，也在嘉義中埔和澎湖西嶼打造天和有機農場，種植生長期較長，農民不愛種的蒜苗、芹菜、南瓜、冰花等有機蔬菜；短期有機蔬菜則與農民契作。
為了讓消費者眼見為憑，天和鮮物甚至開發了三天兩夜的產地之旅，在夏季邀請天和的熟客親自到澎湖瞭解天和海洋漁場如何養魚，甚至與魚共游。
漁場成秘密釣魚勝地
不少科技新貴甚至已把澎湖天和漁場當做秘密的釣魚勝地，常常會到天和漁場釣魚，釣完的魚直接送進天和加工廠分切，再急速冷凍宅配回家。
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