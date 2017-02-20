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〈品牌故事〉天和鮮物巨資圍海 為養健康好魚

2017-02-20

〔記者楊雅民／專題報導〕搭著小船，開往澎湖縣西嶼鄉距離海岸邊1公里的海面上，放眼望去，是一個個養魚的大箱網，有方的、有圓的，這裡正是「天和鮮物」的養殖基地—天和海洋漁場。

天和海洋漁場有25公頃

總面積達25公頃的天和海洋漁場，曾經歷3度大浩劫，先後遭龍捲風、澎湖百年寒害肆虐，數億元投資一夕間被狂風吹垮，逾40萬尾魚全被凍死，只剩2尾。

從鬼門關裡撿回一條命的天和鮮物董事長劉天和，發願要養出一尾尾健康的魚，仍繼續咬緊牙關燒錢投資，至今苦撐14年，天和鮮物已成為台灣唯一一家從產地至餐桌一條龍經營，農漁牧產品全包的安心品牌。

現年66歲的劉天和，國小畢業就從台中庄腳隻身到台北打拚，從冷凍空調學徒做起，當時一個月只賺30元，在冷凍空調產業熬了10多年，終於熬出頭，由學徒變頭家。

1982年台灣半導體、光電產業起飛，劉天和也搭上順風車成立宏瑞制程工業，打進台灣半導體及光電大廠的製程規劃，主攻廢氣處理管路製程，從放牛囝仔變身為科技新貴。

1998年正是他事業最意氣風發的時候，但老天爺卻跟他開了個大玩笑，他罹患了大腸癌，那一年，他只有48歲，治療期間，前後進出手術房8次才撿回一命。

劉天和表示，抗癌期間，只能吃好消化的魚肉補充蛋白質，找遍了全台灣，竟然找不到一尾讓他吃得安心的魚，那時他就默默地在心裡發誓，「如果閻羅王讓我這次死不去，我一定要養出讓人吃得安心、無毒的魚。」

病癒後，劉天和立即啟動養殖無毒魚的大夢，親至水產試驗所、海洋大學請教學者專家，選定了最沒有污染的澎湖海域做為他的養殖基地，2003年正式在澎湖西嶼的海域建置了超過300個箱網的天和海洋漁場。

剛開始只養海鱺、紅魽、龍膽石斑3種魚，平均一尾魚要養到7~8公斤可以上市至少要花上2年時間，2005年天和養殖的魚開始捕撈出貨。

為了區隔市場，劉天和養的魚一開始就下定決定要打品牌，並以自己的名字為產品掛保證，向神明擲筊請示後，決定以「天和」為品牌上市。

天和澎湖養殖的魚貨好不容易水到渠成開始出貨，2007年4月澎湖出現一陣龍捲風，把整個天和海洋漁場捲走，魚群從箱網跑掉，「馬公漁港釣客釣魚釣得很開心，我的心則在淌血」。

40多萬尾魚凍死 只剩2尾

以為重建後就可以上軌道，2008年2月澎湖又出現百年大寒害，連續兩週的低溫，40多萬尾魚全被凍死，只剩下2尾；2010 年，澎湖大寒害再次來襲，養大的魚來不及捕撈，再次被凍死，血本無歸。

3次天災，讓天和總共損失逾5億元，相當於賠掉一個資本額，劉天和深深體會到養魚要看老天爺臉色吃飯的無奈，夏天怕颱風，冬天怕寒害。

但他並未因此被打垮，打起精神調整養殖策略重新出發，他說，魚在海裡養愈久風險愈高，資金壓力也較大，現在天和會控制魚的收成期降低天災風險。

過去兩次大寒害都在接近過年期間，天和現在養的大魚盡量不過冬，會趕在農曆春節銷售旺季前捕撈，以全魚分切禮盒賣出，尤其一尾重達20多公斤的大魚，常常一撈到就被熟客搶走。

同時增加小型魚的養殖量及魚的種類，目前天和海洋漁場養殖的魚種類多達30幾種，總量約70~80萬尾，其中小型魚黃金鯧就高占60幾萬尾，滿足消費者少量多樣需求。

劉天和說，天和養的魚單價較高，可以接受的市場較小，量養太多，不僅風險高，為了賣出去，恐面臨降價壓力，現在天和已調整策略「求精不求量」，市場有多大？就養多少，產品在全台統一售價。

而且，天和海洋漁場養的魚全部不用抗生素等藥物養殖，漁場每週會固定用乾淨的淡水把魚身上的魚蝨和細菌洗掉，用最自然的方式養殖，育成率很低，「全軍覆沒是正常的，育成率8成是可遇不可求」。

至今，天和每年賣出的魚約3億元，去年仍虧損約8500萬，劉天和自嘲，過去14年常常被笑是「用錢填海的憨頭家」，砸在養魚的錢超過20億元，但「離損益兩平還很遠」。

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  • 為提供全方位的安心食材，天和鮮物由水產養殖跨入養雞、養豬和種植有機蔬菜。 （天和鮮物提供）

    為提供全方位的安心食材，天和鮮物由水產養殖跨入養雞、養豬和種植有機蔬菜。 （天和鮮物提供）

  • 抗癌成功的天和鮮物董事長劉天和，病癒後為了養出一尾尾健康的魚，被嘲笑是用錢填海的憨頭家。 （記者楊雅民攝）

    抗癌成功的天和鮮物董事長劉天和，病癒後為了養出一尾尾健康的魚，被嘲笑是用錢填海的憨頭家。 （記者楊雅民攝）

  • 天和養魚堅持不使用抗生素等藥物，預防魚身上的魚蝨、微生物過多造成魚生病，天和海洋漁場每週會定期幫魚洗澡一次，把生長在海水裡面的漁，撈起來放入裝有淡水的塑膠池中4~5分鐘，讓魚身上的寄生蟲自動脫落。 （記者楊雅民攝）

    天和養魚堅持不使用抗生素等藥物，預防魚身上的魚蝨、微生物過多造成魚生病，天和海洋漁場每週會定期幫魚洗澡一次，把生長在海水裡面的漁，撈起來放入裝有淡水的塑膠池中4~5分鐘，讓魚身上的寄生蟲自動脫落。 （記者楊雅民攝）

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