〈熱門族群〉美律獲利動能強 外資全面升評

2017-02-20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕揚聲器大廠美律（2439）去年獲利表現高於市場預期20％，稅後盈餘20.1億元，每股稅後盈餘衝高至11.02元，賺逾1股本。今年美律重量級美系客戶即將發表新款手機，揚聲器部分製作工藝複雜，娛樂耳機部分則因應電競趨勢，推出高階無線的產品，兩種產品報價與毛利率上揚，後續獲利看增，歐、美、亞系外資全面調升美律評等，目標價區間在165至180元。

展望2017年，揚聲器是美律營收成長的主要動能，已拿下重量級美系客戶下一世代手機兩個案子；其中，Receiver因提高輸出功率而重新設計，送樣進度大幅領先對手歌爾和瑞聲。業界推測，在交貨順利的情況下，甚至能拿下該美系客戶揚聲器需求總量的8成；而新型揚聲器首季毛利率有4成以上，推測美律後續獲利動能相當強勁，此效應將在第三季發酵。

美律力行垂直整合，去年讓中國立訊以5.3億人民幣持有蘇州美特51％股權，穩固雙方合作關係，並順利卡位蘋果供應鏈，目前正與上游連接器與模具業者康控-KY（4943）洽談認購1000萬股事宜。

不過，美律手機揚聲器的產品特性是過出貨首季後，單價將受到議價，價格幅度最多下修兩成，且上半年又進入傳統淡季，因此，國內法人提醒，美律第一季獲利將有壓力，近期股價在反映去年的好消息後，也可能面臨另一波整理。