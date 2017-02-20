〈熱門族群〉股價走在業績前 觸控廠漲完了？
2017-02-20
〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）法人說明會後，外資看法保守，法人認為，觸控面板廠今年可望比去年好，但相關題材已陸續反映在股價上，反而應該留意追高風險。
TPK與GIS-KY業成（6456）去年上半年都曾受到蘋果訂單低迷衝擊，導致業成去年第二季出現虧損，TPK更因自身良率問題，第二季每股虧損超過7元；不過，下半年在蘋果新款iPhone的3D Touch模組開始出貨後，業成迅速轉為獲利，法人預估，業成2016年每股稅後盈餘可望超過7元，TPK下半年也轉虧為盈，但全年仍處於虧損局面。
展望今年，TPK與業成均認為會比去年樂觀，主要原因是蘋果、微軟上半年都有新款平板電腦推出，其中又以蘋果最積極，今年至少有3款新品，包括平價版的9.7吋iPad及大尺寸12.9吋、甚至有10.5吋新尺寸產品，可稍微抵銷上半年淡季效應。TPK已預期首季營收與去年第四季相比，季衰退幅度在1成以內，並有處分轉投資股權及土地收益共9.4億元入帳，首季可順利獲利。
業成去年第四季基期偏高，法人預估，業成今年首季營收衰退幅度將超過3成；至於下半年，則有各界預期蘋果iPhone新機效應，傳言指出，蘋果今年將推3款iPhone，其中一款搭載OLED，而今年的觸控也將改版，3D Touch結構較過往複雜，有助於平均單價提升，但這也是兩觸控廠今年最大題材。
只是題材終歸要回到基本面檢視，近期傳出中國廠商也積極想打入蘋果供應鏈，其中，觸控廠歐菲光今年有機會吃蘋果，加上股價早已走在業績前面，投資人應留意追高風險。
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