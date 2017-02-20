〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝

2017-02-20

〔記者羅倩宜／台北報導〕不鏽鋼族群上週走勢強勁，主要受原料鎳價走高、中國限產及區域基建需求回溫的影響，3月盤價原則上看漲。不過國內廠商以外銷為主，近期台幣升值，是否衝擊接單，仍須觀察。法人認為，建錩（5014）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、運錩（2069）等第二季股價仍看好。

菲律賓政府在2月初宣佈關閉國內7座鎳礦場，衝擊全球供應量約一成，市場擔憂鎳供不應求，因此新春開盤後，國際鎳價即展開反彈，短短3週已大漲14%。上週更導致中國不鏽鋼廠惜售封盤，待價而沽。

國內不鏽鋼族群上週漲勢強勁，包括第二大不鏽鋼管廠彰源、有併購題材的榮剛（5009）、擅長美國通路的大成鋼、主攻超薄利基市場的運錩，全數走高；8成產品銷往中國的裁剪廠建錩，上週股價更是大漲逾5成。

法人表示，除原料鎳的加持，中國近期霧霾嚴重，基於環保考量加大對不鏽鋼廠的打擊力道。主要是不鏽鋼製程的酸洗加工，若未執行嚴格污水處理，對環境危害極大。本月初，中國不鏽鋼重鎮江蘇戴南鎮，有80家酸洗加工廠遭停工拆除，是繼去年第四季停掉江蘇德龍鎮200萬噸年產能後，又一新的打壓動作。另一方面，中國即將於3月初召開兩會，今年度重大投資計畫即將出爐，預估基建投資增速在2成左右，有利不鏽鋼需求進一步提升。中國的不鏽鋼價格，過去因供過於求，為亞洲最低價；去年底受惠原料上漲，價格竟已逼近全球最高。

法人表示，除中國行情飆升，美國市場在春節後每噸也大漲380美元，漲幅達15%。原料、價格、需求三者帶動下，業界預估上游不鏽鋼廠燁聯（9957）、唐榮 （2035）即將於2月底開出的3月份盤價，至少可維持平高盤，每噸漲約1千元。