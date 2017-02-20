〈熱門族群〉新應用題材多 IC設計該漲了

2017-02-20

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群在iPhone 8等新品新應用題材帶動下，表現活潑，其中無線充電、指紋辨識、行動支付、VR、3D手勢、車聯網、物聯網等都是矚目焦點。法人建議，IC設計族群在新品出貨帶動下，今年營運轉佳，隨著台股買氣回籠，IC設計族群股價可望有所表現。

聯發科（2454）本季毛利率仍有下探風險，導致股價一度重挫，隨著利空消化完畢，股價超跌，近來吸引法人買盤重新歸隊，外資反賣為買，推升聯發科股價從底部翻揚。

敦泰（3545）今年營運可望有大幅成長，拜驅動與觸控整合單晶片（IDC）出貨大增，敦泰預估，今年IDC市場規模可望較去年大增10倍，市場規模將從去年的2000萬顆成長至2-3億顆，敦泰今年IDC出貨將逾1億顆，拿下逾50％的市占率，出貨逐季成長。至於指紋辨識晶片，今年出貨可突破1000萬顆，法人預估，敦泰今年在IDC與指紋辨識新品放量帶動下，營收年增將逾30％，全年每股稅後盈餘可望有3.3元左右的水準。

力旺（3529）董事長徐清祥對於今年營運深具信心，包括指紋辨識、面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）、OLED、電源管理晶片都將是未來成長動能，隨著各種新應用拓展，看好今年成長性將優於過去幾年。