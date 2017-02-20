〈熱門族群〉老船拆、新船少 散裝航運迎好年
2017-02-20
〔記者王憶紅／台北報導〕中國鋼鐵需求看升，鐵礦砂價格上週創2年半新高，受惠原物料行情大漲，加上散裝業者預估今年景氣逐漸好轉，激勵航運散裝族群上週表現不俗。
法人指出，波羅的海指數（BDI）在去年可說觸底翻揚，雖然今年農曆年後運價走跌，但今年在美國、中國與印度對基礎建設，以及原物料需求，預期今年散裝市場表現較去年好。
BDI去年2月跌落歷史低點290點，去年底走高到1200點以上，今年農曆春節過後出貨減少，BDI指數拉回，但仍維持在700點之上。
裕民（2606）表示，新興國家持續加強各項基礎建設，再加上美國總統川普主張以基礎建設為主的經濟復甦政策，將帶動國際原物料貿易需求，散裝航運市場逐步回溫。
慧洋-KY（2637）也指出，BDI指數走揚，有助於今年的平均運價較去年佳，而從期貨市場來看，海岬型船目前日租約4,630美元，第2季期貨價8,100美元，第3季10,500美元，第4季14,760美元，呈現節節高升狀況，看好今年散裝業景氣。在船舶供需方面，慧洋認為，今年9月8日起全球將強制實施壓艙水管理系統，屆時「會有很多老船連開都開不出去」，而老舊船舶安裝此新系統又不敷成本，淘汰機會高，再加上新造船訂單持續創新低，以及20年以上老船，船東拆船意願增加，有助供過於求的狀況大幅緩和。
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