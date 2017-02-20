〈熱門族群〉內外資續買超 砷化鎵成最愛

2017-02-20

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵歷經去年下半年的沉澱後，今年1月繳出好成績，適逢農曆春節、工作天數縮短，多數企業營收衰退居多，但全新（2455）1月營收月增26％、穩懋（3105）月成長率也有0.53％、宏捷科（8086）則小幅減少0.44％，整體表現令人驚豔，也使得砷化鎵股價增溫。

穩懋去年稅後盈餘為30.96億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.6元，穩懋本月10日召開法說會，預估今年首季營收可望與去年第4季持平，毛利率則應該會優於去年第4季。

穩懋總經理王郁琦表示，預計今年在手機（cellular）、Wi-Fi，以及基礎建設（infrastrucutre）3大主要營收項目都會持續成長，最看好「基礎建設」預計成長幅度最大，接下來則是手機與Wi-Fi，而新切入的光學元件最快今年第2季開始貢獻營收。

不過，外界最關切的部分則是3D感測發展成熟，市場預期愈來愈多高階智慧型手機將搭載3D感測，以因應擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、虹膜辨識、臉部辨識、手勢識別等潛在應用需求，而3D感測系統軟體需要高速運算晶片來接收數據，轉換成終端應用需要的格式，市場認為砷化鎵族群將受惠，也因此穩懋股價大漲，創掛牌新高價，外資法人也持續買超。

至於1月營收成長最佳的全新月增率高達26％，主要是因為去年12月基期低，法人認為，雖然較去年營收高峰還有距離，但營收增溫顯見需求回穩，光纖及無線通訊的應用需求增加。

至於宏捷科營收在2015年表現亮麗後，2016年則出現明顯修正，不過今年1月營收達1.38億元僅小幅衰退，頗有築底的味道。法人分析，宏捷科透過發展共振腔面射雷射（VCSEL）切入新領域，預期今年第2季就能開始替公司增添營運動能。