郭董質設鴻海股票 籌資250億
2017-02-19
〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今年一月質設四十三萬張鴻海股票，以每股八十四元、貸款七成計算，質押股票可籌資約二五○億元。至於這筆資金用途，外界猜測，可能是為了美國面板廠或廣州面板廠。
質設43萬張股票
根據公開資訊觀測站資料，郭台銘一月分別向瑞士銀行、國泰世華銀行、台新銀行進行股票質押，質設股數高達四十三萬張股票，若根據過去資料，去年一月郭台銘也曾質借股票約十六萬張，但去年六月清償約十四萬張，又再向兆豐銀行質借約十八萬張股票，半年後沒有清償，今年一月再度質借四十三萬張，加上昨日申讓信託五十萬張鴻海股票（未來孳生股息股利轉贈永齡基金會），郭台銘持有鴻海股票將降至一六二．一八萬張。
郭台銘一口氣借了這麼一大筆資金，用途引發市場關注。法人認為，有幾個可能用途，首先，軟銀董事長孫正義攜手郭台銘響應美國製造，郭台銘也表態願在美國設立面板廠，總投資金額達七十億美元（約二一七○億新台幣）。
另外，夏普將於中國興建十．五代新面板廠，預計今年三月舉行動土典禮，投資金額高達二二○○億元，此案由夏普旗下堺顯示器公司（ＳＤＰ）主導，郭台銘本身則是ＳＰ大股東，資金也可能用在廣州廠投資案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 想吃麻油雞卻沒雞肉？ 醫師：可用豬牛羊替代
- 造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票
- Yumi被指撞臉潘迎紫 PO累照討拍
- 土質改良成功 客庄茶園迎接第二春
- 〈親子會客室〉快樂學習ㄅㄆㄇ
- 兄弟本土4投 鎖死韓職新生代
- 黃明志不想上班 大馬妹火辣相伴
- 要回鹿江國中小用地 地主擬打官司
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 《觀察筆記》杞人之憂
- 彭斯送定心丸「美挺歐盟北約」
- 燕巢、大寮農會爆現金賄選 2人交保
- 這輩子從沒露營／千歲團不怕寒流 就是要圓夢
- 疏解訟源 二審也可認罪協商
- 〈微小說〉 應聲蟲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Malaysia and North Korea lock horns over killing of Kim
- 唯一未經郭總驗貨 江少慶報到
- 台大論文造假 全教總轟楊泮池戀棧
- 阿根廷小島 上百萬隻企鵝齊聚
- 拜年廣告被拆 冬山鄉長：不追究
- 自由廣場》邀請熱比婭訪台風波
- 父子檔改良金爐 獲大馬發明獎
- 自由廣場》世代接力 國家永續
- 力拚重返大聯盟╱郭泓志走「天堂」路 李振昌「墳場」突圍
- 【藝文短訊-1】 王浩威文學講座
- 防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
- 彰化關帝廟文昌殿 浴火重生點燈
- NBA球星「暖」實力
- 速查速決 還學術清白公道
- 屏東國民黨求助清查雙重黨籍 民進黨退回
- 星期專論》朋黨政治的復辟！
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 富邦即將「約定」 統一差在主力
- 一起下田種菜 綠博闢「綠競場」
- 〈致 舊情人〉那一年 我的彩虹戀人
- 南韓炫目13投 考驗台灣打者
- 大福彩頭獎摃龜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Foreign minister says China ready to work with US
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：郭董質設鴻海股票 籌資250億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分