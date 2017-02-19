郭董質設鴻海股票 籌資250億

2017-02-19

〔記者張慧雯／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今年一月質設四十三萬張鴻海股票，以每股八十四元、貸款七成計算，質押股票可籌資約二五○億元。至於這筆資金用途，外界猜測，可能是為了美國面板廠或廣州面板廠。

質設43萬張股票

根據公開資訊觀測站資料，郭台銘一月分別向瑞士銀行、國泰世華銀行、台新銀行進行股票質押，質設股數高達四十三萬張股票，若根據過去資料，去年一月郭台銘也曾質借股票約十六萬張，但去年六月清償約十四萬張，又再向兆豐銀行質借約十八萬張股票，半年後沒有清償，今年一月再度質借四十三萬張，加上昨日申讓信託五十萬張鴻海股票（未來孳生股息股利轉贈永齡基金會），郭台銘持有鴻海股票將降至一六二．一八萬張。

郭台銘一口氣借了這麼一大筆資金，用途引發市場關注。法人認為，有幾個可能用途，首先，軟銀董事長孫正義攜手郭台銘響應美國製造，郭台銘也表態願在美國設立面板廠，總投資金額達七十億美元（約二一七○億新台幣）。

另外，夏普將於中國興建十．五代新面板廠，預計今年三月舉行動土典禮，投資金額高達二二○○億元，此案由夏普旗下堺顯示器公司（ＳＤＰ）主導，郭台銘本身則是ＳＰ大股東，資金也可能用在廣州廠投資案。