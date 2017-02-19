簡鴻文擬兼發言人 台紙不理

2017-02-19

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭風波不斷，台紙董事長簡鴻文昨再發聲明，宣布撤換台紙發言人並要求交出「重訊金鑰」；但截至昨日下班前，台紙仍未發布重訊公告更換發言人，顯然是將董座的聲明「當空氣」。

要求撤換發言人 交出重訊金鑰

台紙指出，根據公司規定，發言人、代理發言人的任免須召開董事會決議並正式公告，即使是董事長，也無法透過個人聲明來更換發言人。

簡鴻文近日動作頻頻，先是前往經濟部申請台紙公司印鑑變更，經台紙發現採取保全措施後，簡鴻文發表聲明強調「過程合法」。昨日一早，簡鴻文又發布聲明表示，因台紙屢屢利用重大訊息發布不實訊息，他依據證交所規定，宣布即日起撤換台紙重大訊息發言人，改由他自己擔任，要求相關人員立即交出重訊金鑰。

委託書大戰 50元禮券VS.護唇膏

簡鴻文並抨擊，台紙經營團隊宣布的股東會紀念品「護唇膏」不實用，他依權責已決定股東會紀念品為「五十元超商禮券」，若以非台紙董座核定的紀念品進行委託書徵求，恐涉及不法的價購行為。

對此，台紙則表示，股東會紀念品的選擇須經董事會決議，但因三月十三日及卅一日的股東臨時會分別由兩位監察人召開，因此，股東會紀念品也應由兩位監察人各自來決定。