日警告美財長 勿點名日圓弱勢
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在G20（廿國集團）下月財金首長會議前，美國新財長努勤走馬上任後，接連被日本提醒「請勿說日圓弱勢」，還被德國財長提醒「討論縮減金融監管時務必謹慎」。努勤已和英、德、日、中等國財長通話，他允諾加強合作，減緩各方對美國政策可能轉向的擔憂。
川普政府先前抨擊中國、日本、德國藉貶值來獲取競爭優勢，德國總理梅克爾昨出席慕尼黑安全會議時，不尋常地突然提到匯率政策，解釋當前「歐元」估價問題在於歐洲央行政策是為葡萄牙等中南歐國家打造，若德國舊貨幣馬克仍存在，當然會有不同於歐元的幣值，「但這是（歐洲央行）獨立貨幣政策，我做為德國總理無法影響」。
美批利用低估歐元占便宜 梅克爾駁斥
梅克爾在美國副總統彭斯於觀眾席聆聽時表態，顯示她相當介意白宮國家貿易委員會主席納瓦洛日前指控，即使她先前曾屢次駁斥。納瓦洛抨擊歐元就像「隱性的德國馬克」，德國利用「嚴重低估」的歐元來占美國和其他歐盟國家的便宜。
G20會議三月中將在德國巴登巴登（Baden-Baden）舉行，各國財長將觀察努勤是否釐清美國匯率政策動向、或川普政府是否不再遵守美國對避免競爭性貶值的承諾。前美國財政部次長席茨指出，如果川普政府公開評論開始引發市場動盪，G20各國將升高警戒。
努勤週五和中國副總理汪洋、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴、中國人民銀行行長周小川、財政部長肖捷等人通話，強調兩國「更平衡」關係的重要性，期「強化」交往，透過雙邊和多邊論壇在經濟、財政、貿易及投資、非法金融等議題合作。中國工信部長苗圩同日表示，中國政策不會因川普尋求美國製造業回流而有所改變。
日本財長麻生太郎本週則於國會表示，將和努勤謹慎討論「仍處強勢區間」的日圓，G7（七大工業國）和G20不會接受外匯干預，「我保證他很清楚這點」。
德國財長舒伯勒近日表示，二○○八年金融危機後，大家才學到教訓，在全球建立監管措施，「我不提倡草率地退出這些監管」；歐洲央行總裁德拉吉先前也警告，美國將削減「陶德—法蘭克」的金融監管措施，「非常令人擔憂」。
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