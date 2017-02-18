國際匯市多變 外匯局長︰雞蛋別放同一籃

2017-02-18

〔記者盧冠誠／台北報導〕外匯市場發展基金會昨舉辦春酒聯歡晚會，全國外匯交易員齊聚一堂；對於雞年，中央銀行外匯局長顏輝煌特別提醒：「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡。」暗示國際匯市恐面臨更多風險及波動。

昨晚有超過六十家本國、外商銀行，逾三百名交易員與會，這場一年一度盛會，常被稱為外匯交易員party。

前央行副總裁、台北外匯市場發展基金會董事長周阿定向所有交易員開玩笑說，大家不要炒作新台幣，可以多去作外幣兌外幣（例如日圓兌美元）。

顏輝煌表示，過去一年大家都體會到金融市場劇烈變動，今年仍存在眾多不確定性，在場所有交易員一定要做好風險控管，別把雞蛋放在同一個籃子。

面對詭譎多變的市場，顏輝煌也妙喻，二○一六年被猴子耍了一年，今年要抓住「雞」會，不然二○一八年比狗還累，二○一九年甚至不如豬。