已勁揚近５％ 台幣升幅將超越韓元
2017-02-18
〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年開春至今，新台幣展現「鶴立雞群」氣勢，短短半個多月兌美元狂升一．九％，高居主要亞幣之首，今年以來也勁揚近五％，僅次於韓元五．三六％升幅；根據國際清算銀行（ＢＩＳ）公布最新統計，一月新台幣名目有效匯率指數（ＮＥＥＲ）漲至一一三．五五後，已經快追上韓元ＮＥＥＲ的一一三．七五，以二月新台幣升勢冠全球來看，這個月應該就會超車。
ＮＥＥＲ連8升 創14年半新高
新台幣匯率近月升勢猛烈，一月新台幣ＮＥＥＲ連八升至一一三．五五，創二○○二年八月以來十四年半新高。ＮＥＥＲ是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，過去八個月，新台幣ＮＥＥＲ波段升幅達六．九六％，相當於這段期間新台幣對一籃子貨幣漲近七％。
另觀察ＮＥＥＲ以購買力平價指數（ＰＰＰ）平減後的實質有效匯率指數（ＲＥＥＲ）同樣可發現，一月新台幣ＲＥＥＲ同樣連八揚至一○六．二七，亦改寫二○○八年七月以來逾八年半新高。
匯銀主管表示，ＢＩＳ計算的有效匯率指數基期為二○一○年，無論是ＮＥＥＲ或ＲＥＥＲ，皆顯示新台幣過去一段期間呈上升趨勢，與過去部分人士認為中央銀行「阻升不阻貶」的看法剛好相反，更別說央行有在操縱匯率。
匯銀主管指出，一月新台幣ＮＥＥＲ漲至一一三．五五後，已經快追上韓元ＮＥＥＲ的一一三．七五，以二月新台幣升勢冠全球來看，這個月應該就會超車。
亞洲貨幣昨漲跌互見，但新台幣仍續升值，終場以三十．七七六元兌一美元作收，維持在近二十一個月高檔徘徊，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十．二六億美元。
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