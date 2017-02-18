| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
 首頁 > 財經

干預匯率 美作賊喊抓賊

2017-02-18

記者盧冠誠／特稿

美國財政部每半年會發布一次「外匯政策報告」，藉此指控他國操縱匯率，然而，美國聯準會（Fed）於全球金融海嘯以來，瘋狂祭出量化寬鬆（ＱＥ），以及美國財政部發布報告這些舉動，才是真正的干預匯率。

美國自己推出「以鄰為壑」的ＱＥ，總是忘了刮別人鬍子之前，先把自己刮乾淨，且就連自家人也看不下去，前白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學教授費德斯坦認為，Fed推出非傳統性貨幣政策後，已不宜指責他國操縱匯率。

以鄰為壑 自家人有異見

但去年十月，美國財政部列出三大項指標，把中、日、南韓、台灣、德國、瑞士等六國，列匯率操縱「觀察名單」；美指台灣構成「對手國經常帳順差超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的三％」及「持續單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ的二％」這兩項指標。

但現在中央銀行早退出市場，新台幣匯率變成全球最強貨幣，干預匯市的指控無法構成後，若按照美國財政部的標準，四月報告就要把台灣從觀察名單中剔除。

穩定匯率 各國央行有責

事實上，維持匯率穩定本來就是各國央行責任，此外，像去年新加坡金融管理局（星國央行）把星幣名目有效匯率指數（ＮＥＥＲ）區間斜率降至零，這是一種提振經濟的寬鬆貨幣政策，難道美國也要指控其操縱匯率嗎？

廣告
  • （資料照）

    （資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率 美國
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：干預匯率 美作賊喊抓賊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.