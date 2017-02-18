干預匯率 美作賊喊抓賊

2017-02-18

記者盧冠誠／特稿

美國財政部每半年會發布一次「外匯政策報告」，藉此指控他國操縱匯率，然而，美國聯準會（Fed）於全球金融海嘯以來，瘋狂祭出量化寬鬆（ＱＥ），以及美國財政部發布報告這些舉動，才是真正的干預匯率。

美國自己推出「以鄰為壑」的ＱＥ，總是忘了刮別人鬍子之前，先把自己刮乾淨，且就連自家人也看不下去，前白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學教授費德斯坦認為，Fed推出非傳統性貨幣政策後，已不宜指責他國操縱匯率。

以鄰為壑 自家人有異見

但去年十月，美國財政部列出三大項指標，把中、日、南韓、台灣、德國、瑞士等六國，列匯率操縱「觀察名單」；美指台灣構成「對手國經常帳順差超過國內生產毛額（ＧＤＰ）的三％」及「持續單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過ＧＤＰ的二％」這兩項指標。

但現在中央銀行早退出市場，新台幣匯率變成全球最強貨幣，干預匯市的指控無法構成後，若按照美國財政部的標準，四月報告就要把台灣從觀察名單中剔除。

穩定匯率 各國央行有責

事實上，維持匯率穩定本來就是各國央行責任，此外，像去年新加坡金融管理局（星國央行）把星幣名目有效匯率指數（ＮＥＥＲ）區間斜率降至零，這是一種提振經濟的寬鬆貨幣政策，難道美國也要指控其操縱匯率嗎？