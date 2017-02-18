美手握劍 亞幣不敢貶？

2017-02-18

〔編譯王惠慧／綜合報導〕亞洲貨幣走強，人民幣兌美元今年以來已升值一．一四％、韓元兌美元升幅也達五．三六％。分析師認為，近來美國總統川普點名多個亞洲主要貿易夥伴為匯率操縱國，台、韓兩國因擔心被找麻煩，韓元、台幣在一月強漲，沒有政府出手干預跡象，耐心等待四月美國財政部將公布的外匯政策報告。

美國「二○一五年貿易促進與貿易執行法」，授權美國財政部以評估主要貿易夥伴是否實施「不公平匯率措施」的三項要件包括：一、對美貿易順差達二百億美元；二、經常帳順差大於ＧＤＰ的三％；三、持續單邊干預匯市，淨買入外匯金額超過ＧＤＰ的二％。

美國財政部去年十月公布報告中稱，「台灣有巨額經常帳順差，且持續性地單向干預外匯市場」，符合三大條件中的兩項，與中國、日本、德國、南韓及瑞士共同被列入觀察名單。

川普點名中日 沒提到台灣

美國在一九八○年代曾多次指控台灣、南韓及中國干預外匯，並展開雙邊談判，在觀察期間獲得實質改善之後，便能撕下匯率操縱國標籤。

台灣在一九八八年十月至一九九二年十二月間四次遭點名干預外匯，根據美國聯邦審計署報告，當時美國與台灣展開談判並承諾做出實質改革，台灣經常帳順差占ＧＤＰ比重從一九八七年的十八．五％，於一九八八年降至八．五％，期間台幣也升值六．五％。

美國總統川普日前點名中國、日本，指控兩國讓本國貨幣貶值。彭博、英國《金融時報》等外媒卻否定川普說法，引述「外交關係協會」駐紐約資深研究員賽澤（Brad Setser）說法，稱干預匯率阻止其國家貨幣升值的「唯二」國家是南韓和台灣。