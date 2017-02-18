台幣狂升 出國爽爽買 出口哀哀叫
〔記者陳永吉／台北報導〕二月新台幣兌美元升值幅度冠居全球主要貨幣之首，但升值是「兩面刃」，國人出國旅遊、購物是更便宜，但台灣是出口國，上市櫃公司多的是外銷大戶，不少電子大廠財務長頻喊苦，因錯估「川普行情」，押錯新台幣及美元走勢，第一季財報肯定很難看，匯損少說數億元起跳！
台灣出口比重占七、八成，尤其上市櫃電子公司，大都外銷為主。去年底川普當選，推動製造業回流等，多數公司都預測美元將強勢，年底時美元兌新台幣也來到三十二．二八元，許多電子廠編制年度預算時，都用三十二、三十三元計算，怎料短短一個多月，新台幣大幅升值，第一季財報匯損可觀；台股接近四、五月將會開始反應匯損利空，難有表現。
國內外銷為主的電子廠，去年第三季新台幣升值三％，和碩、廣達、仁寶，單季匯損都超過八億元，三家公司合計匯損共計將近三十七億元；其中和碩匯損就達十七億元，今年以來，台幣已強彈四．八％，首季電子業的災情恐怕更為嚴重。
投資美元定存 匯差倒賠3趴
投資美元計價的基金跟美元定存，也是這波受災戶。雖然美股多頭氣勢強，美股基金績效也漲，以國內某投信發行的美股基金今年以來績效超過五％，但新台幣今年以來升值逾四．八％，等於被匯損吃掉大半；還有不少外銀推出三個月美元優利定存，年息可達二％，但若年初存美元定存，到現在是倒賠匯差近三％。
至於新台幣升值的好處，出國玩的民眾最有感；去年新台幣強升，曾經一新台幣只能換到三．一一日圓，以昨日匯價已經可以換到三．六八日圓，也就是說，帶一萬新台幣去日本花，去年最差只能換到三一一○○日圓，但現在可以換到三六八○○日圓，購買力大幅增加十八％；不僅日本，去年一月美元兌新台幣最低來到三十三．八元，如今剩下三十．七七元，也差了九％，出國團費省下的金額也會很可觀。
出國旅遊外，新台幣強強滾進口物價成本也會降低，例如國內豆製品主要原料—黃豆一噸約四百美元，如果新台幣升值九％，則黃豆進口一噸就降至三六四美元；還有國內每週油價計價公式，也考慮匯率因素，新台幣升值下，原油都是美元計價進口，應該小漲的油價可能不漲，甚至小跌，國內物價會受到壓抑。
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