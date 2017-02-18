世界先進 去年EPS3.38元

2017-02-18

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）去年稅後淨利55.37億元，年增33.2%，創歷史新高紀錄，每股盈餘3.38元。

世界先進去年第四季受惠電視與手機面板驅動IC、電源管理IC需求成長的帶動下，營運淡季不淡，單季合併營收65.96億元，季增0.63%，稅後淨利13.56億元，季增3.38%，每股盈餘0.83元。

就去年營運而言，世界先進去年合併營收達258.28億元，年增10.76%，營業淨利60.83億元，年增32.44%，稅後淨利55.37億元，年增33.2%，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股盈餘3.38元。

世界先進預計23日舉行法說會，公佈去年第四季與全年財報詳細數字與展望第一季營運。董事長方略日前已對今年半導體產業景氣表達審慎樂觀看法，世界先進今年可望仍是不錯的一年，第一季營收逢淡季勢必下滑，但上半年接單不錯，預期表現會比去年上半年好，大尺寸面板驅動IC、電源管理及指紋辨識IC需求增加。