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聚陽利空出盡 股價帶量拉紅

2017-02-18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球第五大成衣代工廠聚陽（1477）自結1月稅前盈餘1.44億元，年減53.9%，董事長周理平日前指出，「成衣業今年比去年好。」且有擴產計畫，股價因利空反應完畢，昨日拉出一根帶量紅棒。

國內外法人都觀察到去年耶誕假期各通路用打折促銷有效去化成衣庫存，帶動客戶下單意願，聚陽有增產計畫，今年預計在南、北越以及印尼3地，新增50條以上生產線，目標產量1300萬打。

但因價格戰持續，產品均價不會復甦太快，聚陽用拉高高毛利的戶外與運動品項因應，期待營運在第2季回穩，第3季成長。

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  • 聚陽董事長周理平。（記者陳柔蓁攝）

    聚陽董事長周理平。（記者陳柔蓁攝）

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