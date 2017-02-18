台企銀挺政策 3箭齊發
2017-02-18
〔記者盧冠誠／台北報導〕為力挺政府經濟政策，台企銀（2834）總經理周燦煌昨表示，內部積極推動「創新經濟五加二」、「新南向政策」，以及「都市更新」等三大項業務，今年融資目標上看300億元。
周燦煌指出，台企銀身為中小企業專業銀行，領先其他行庫，率先表態力挺政府政策並籌辦各項配合措施，早於去年8月訂定「新創重點產業優惠貸款辦法」，協助企業主取得融資，至今已承作1330筆，金額達94億元。
周燦煌表示，內部也訂出「創新經濟五加二」及「新南向政策」今年融資目標300億元，同時成立都更小組，其中，自有行舍部分，位於台北市羅斯福路巷子「瑞安段」，可分配價值有5.9億元，接下來台北市舊總行大樓及新北市板橋分行都會陸續進行都更。
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