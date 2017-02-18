東元 流動性評估調升至極強健

2017-02-18

〔記者李靚慧／台北報導〕中華信評昨日確認東元電機（1504）的長期企業信用評等為「twA+」、短期企業信用評等為「twA-1」。特別是針對東元的流動性評估結果，由原本「強等」調升為「極強健」的等級。

東元指出，中華信評將流動性評估提高為「極強健」等級，主要反映東元電機帳上的高現金餘額與流動性投資水準，截至2016年9月底的總金額達新台幣176億元，同時擁有來自本業、穩定的現金流量（FFO）。

中華信評看好未來2年營收

中華信評預期，東元電機未來24個月，其資本支出水準將會降低，且不會進行新的大型併購行動。中華信評預期，在未來兩年內，東元將透過重拾既有下游市場的訂單，以及持續擴充馬達等新產品應用市場的業務規模等方式，恢復中間個位數字的營收成長。