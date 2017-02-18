公股行庫打臉李紀珠 「保單不是某人說上架就上架」

2017-02-18

〔記者盧冠誠、廖千瑩／台北報導〕新光金（2888）2個女人的戰爭愈演愈烈，還燒到公股行庫，就有一位行庫主管不客氣地表示，新光人壽的商品，不是某人說上架就上架。對此，李紀珠昨晚回應，確曾拜會公股行庫高層，爭取新壽保單送審機會。

外傳與吳欣盈不和

新光金去年以千萬元年薪，重金禮聘前台灣金暨國銀龍頭台灣銀行董座李紀珠擔任總經理一職，李到任後，外傳與新光金董事長吳東進的長女吳欣盈不和。

吳欣盈認為李紀珠應協助新壽打通在公股行庫的通路，對此，李前天表示，自己親自拜訪土地銀行董事長凌忠嫄、合作金庫銀行董事長廖燦昌、第一銀行董事長蔡慶年及台企銀董事長朱潤逢等，5大公股銀行的通路已暢通。不過，被點到名的土銀、合庫銀、一銀、彰銀、台企銀等，昨日全數發布新聞稿澄清。

5銀行澄清未審議放行

彰銀表示，在保險商品銷售前，皆須先經行內相關部門依專業審慎評估，確認該保險商品符合客戶需求，依商品上架程序提請商品審議委員會審議通過，層層把關後，該保險商品始可上架，以此嚴謹的程序來確保客戶權益。

擁有全國最多通路的合庫銀更直截了當指出，目前架上並無新壽保險商品。台企銀表示，上架的相關理財商品，皆經由內部嚴謹審查程序，且檢視當下市場環境、精選適切商品，提報審查小組審議通過，依程序陳核後，始上架銷售。

李紀珠說，過去新壽的保單在公股行庫的通路中，光是第一關送審的機會都沒有，更不要說要通過審核並且上架銷售。

李：有親自拜會

李紀珠解釋，自己確實曾拜會公股行庫董座，目的是為了希望新壽的保單可以有送審的機會，並不是外界想像的，「光是靠拜會或打電話就能讓保單上架」。