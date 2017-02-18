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直線加速器換機潮 承業獲利將重返高峰

2017-02-18

〔記者陳永吉／台北報導〕由於10年一期的醫療設備「直線加速器」換機潮將在今年啟動，承業生醫（4164）看好今年起的營運動能，承業董事長李沛霖表示，公司除了布局原有的腫瘤醫療設備之外，包括醫療服務、精準醫療及長照等三大領域都已經陸續有成果顯現，估計明年將進入收割期，將有助於承業獲利重返高峰。

李沛霖表示，2007、2008年是國內直線加速器安裝的高峰，如今10年換機潮已到，在高峰期承業平均每年可以安裝10台左右的直線加速器，樂觀預估未來幾年換機潮承業每年有8台換機商機。

醫療服務、精準醫療及長照有成

除此之外，中國市場拓展也陸續有成果顯現。李沛霖表示，由承業代理的Novadaq直線加速器，去年在中國裝機約20多台，估計今年因為推廣效益顯現，隨著醫院標案開出，目標今年裝機數量上看40台，因此來自中國的營收占比將可望從去年的15%、成長至今年的20%。

李沛霖並指出，目前承業與中國第三大的醫療集團—東軟進行合作，該集團的放療、生化中心將設計規劃及經營外包，承業有機會在下半年與東軟共同成立合資公司，分享市場商機。

法人表示，承業在遞延訂單以及換機潮訂單貢獻下，今年營運將可超越2015年表現，營收年增率將有機會超過15%，且在經濟規模效應下，獲利成長幅度將可超過營收表現，重回成長軌道。

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