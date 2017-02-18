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台紙控 董座簡鴻文非法變更印鑑

2017-02-18

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權爭議又有新進展。台紙前天（16日）無意間發現，董座簡鴻文已於14日向經濟部商業司辦理印鑑變更申請，認為其觸犯刑法偽造文書印章等罪，因此向經濟部商業司、地檢署請求救濟，但簡鴻文也反擊表示，印鑑變更過程一切合法，他已提出要求返還印鑑的民事訴訟。

昨日上午股市開盤前，台紙發布重大訊息，控訴董事長簡鴻文，在公司印鑑（含大小章）均無遺失、相關有權人員依法保管的狀況下，偽造公司印鑑並向經濟部商業司辦理印鑑變更申請，為維護公司及投資人權益，台紙立即向經濟部商業司、台北地檢署等各司法單位請求救濟。

據了解，台紙是在前天（16日），為了查詢其他案件申請進度，至經濟部商業司公司登記案件進度查詢，赫然發現董事長簡鴻文竟在106年2月14日涉嫌偽造公司印鑑，並行使該偽造公司印鑑，向經濟部商業司辦理公司印鑑變更申請。

台紙指出，依據台紙現行「印鑑管理辦法」規定，台紙公司各式印鑑，包括公司全銜章，均由總管理部管理；此外，該公司及所屬單位對內、對外所須使用具代表性的印鑑，均應統一由總公司管理部發包雕刻。因此，台紙公司於經濟部商業司登記之印鑑大小章，應統一由總公司管理部發包雕刻，非董事長在內的任何人可以任意刻製。

不過，簡鴻文昨日也隨即發布聲明，反控總經理余美玲，過去擔任董事長特助時負責保管公司大小章印鑑，後來出任總經理後，卻拒絕返還台紙公司印鑑大章及簡鴻文本人印鑑小章，他因此才向新營分局備案。

簡鴻文指出，他身為台紙董事長，依法有避免公司印鑑遭冒用導致公司損害持續擴大的職責，因此，他已在106年2月13日，向台南地方法院提起民事訴訟，請求返還台紙公司印鑑，並檢附訴訟證明文件，委由律師及會計師依法辦理印鑑變更事宜，相關過程一切合法。

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  • 台紙經營權爭議又有新進展，台紙指責董座簡鴻文已辦理印鑑變更申請，認為其觸犯刑法偽造文書印章等罪，但簡鴻文也反擊表示，印鑑變更過程一切合法。（資料照）

    台紙經營權爭議又有新進展，台紙指責董座簡鴻文已辦理印鑑變更申請，認為其觸犯刑法偽造文書印章等罪，但簡鴻文也反擊表示，印鑑變更過程一切合法。（資料照）

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