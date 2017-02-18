六輕擴建一再受阻 王文淵不解

2017-02-18

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團昨日舉行媒體春酒，面對外界質疑「台塑是不是因為台灣不能投資而跑去美國」，總裁王文淵喊冤表示，生在台灣、是真正的台灣公民，如果可以當然想在台灣投資，他對於六輕的擴建案始終卡在環評而一再受阻，感到遺憾與無法理解。台塑集團近5年在美國投資累計金額已高達4500億元、中國今年也可能繼續加碼。

針對美國德州廠投資近況，王文淵指出，1980年代的投資金額起初是60億美元，2012年以來又增加50億美元，預計120萬噸的乙烯將於2018年第2季量產，此外，路易斯安那州也決議投資94億美元，因此近5年多來增加的投資總額是144億美元（約4500億新台幣）。

台塑石化董事長陳寶郎指出，路易斯安那州政府於2015年9月28日同意此投資案後，台塑化迅速展開相關工作，一邊做環評計畫書、一邊要與原地主談判取得土地，同時要探勘地層，與供應商、管線商洽談，但阻力很小，目前預定2020年建廠，2022~2024年會有7個廠要投產。

台化副董事長洪福源也說，台塑集團真的很想留在台灣投資，但遲遲不投資會對不起股東，不得已只好前進寧波投資，預計今年在中國以不超過10億美元（約310億新台幣）為限，在寧波投資PIA（純間苯二甲酸）、苯酚、超質化產品，且中國部分老舊PTA（純對苯二甲酸）廠房也將淘汰，台化將視市場供需投資新廠。

王文淵感嘆，台塑集團面臨的困境就是「化工廠等於汙染」，六輕4.6、4.8、4.9期擴廠進行的環差，所有的硫化物、用水量、能耗排放量都減少，比原來的還低，但汙染物都降低還不能通過，這是很遺憾的事情；委員王文潮也針對政府禁用石油膠感到很詫異，他表示，在美國石油膠是環保的、受政府鼓勵的，但台灣搞不清楚卻說是汙染，讓人感到很失望。

而台塑集團總管理處總經理王瑞瑜則說，台塑集團不光只有石化業、塑化業，還有長庚醫院、長庚球場等，未來將延伸到預防醫學，期待能夠扭轉台灣民眾對台塑集團的印象。