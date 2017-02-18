〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
2017-02-18
潤泰旗下高鑫零售在香港證交所週五臨時公告，下午1點半起暫停交易，未說明原因。高鑫週五跳空開高，開盤價8.39港幣，盤中大漲逾8%至8.88港幣，截至中午為止，報8.7港幣，漲6.49%。潤泰總裁尹衍樑稱，求婚者包括中國3大電商阿里巴巴、騰訊及蘇寧雲商。
週四多家中國媒體報導，中國大潤發的控股公司高鑫零售將召開董事會決定引入策略投資人，傳出阿里巴巴已和高鑫零售密談2個多月；中國媒體《第一財經》報導，潤泰總裁尹衍樑表示，2016年大潤發業績超過預期，想與高鑫零售合作的不只阿里巴巴，還有騰訊及蘇寧雲商。
消息一傳出，高鑫股價跳空開高，盤中一度大漲逾8%，報8.88港幣，創下2014年以來最高股價。知情人士指出，這幾年來找大潤發入股或希望被大潤發收購的很多，但大潤發態度一直很謹慎，當下談判過程中的2大問題便是收購價格及大潤發與法國歐尚零售的交叉持股應該如何處理。（編譯王惠慧）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 《觀察筆記》原形畢露
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 馬嘉伶比基尼初體驗 曬嫩肉壓力大
- 屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 獅戰力佈局 蔗總想好了
- 萬鈞計畫 確保元首安全
- 掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用
- 日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
- 莊凱勛撞車 只賠兩百元
- 金正男遇刺第4名嫌犯被捕 持有北韓護照
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵
- SBL》Key man 陳順詳 三分球投8中5
- 水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天
- 〈感覺紀事簿〉暖冬日光
- 〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲
- 柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 湖口遭棄大批死雞 竹縣府抓禍首
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Women’s League records all in: MOI
- 天乾物燥 新埔公墓火警一週九起
- 《中英對照讀新聞》Austrian authorities seeking Hitler double seen around birthplace 奧地利當局尋找希特勒出生地附近被看到的分身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分