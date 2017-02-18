〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易

2017-02-18

潤泰旗下高鑫零售在香港證交所週五臨時公告，下午1點半起暫停交易，未說明原因。高鑫週五跳空開高，開盤價8.39港幣，盤中大漲逾8%至8.88港幣，截至中午為止，報8.7港幣，漲6.49%。潤泰總裁尹衍樑稱，求婚者包括中國3大電商阿里巴巴、騰訊及蘇寧雲商。

週四多家中國媒體報導，中國大潤發的控股公司高鑫零售將召開董事會決定引入策略投資人，傳出阿里巴巴已和高鑫零售密談2個多月；中國媒體《第一財經》報導，潤泰總裁尹衍樑表示，2016年大潤發業績超過預期，想與高鑫零售合作的不只阿里巴巴，還有騰訊及蘇寧雲商。

消息一傳出，高鑫股價跳空開高，盤中一度大漲逾8%，報8.88港幣，創下2014年以來最高股價。知情人士指出，這幾年來找大潤發入股或希望被大潤發收購的很多，但大潤發態度一直很謹慎，當下談判過程中的2大問題便是收購價格及大潤發與法國歐尚零售的交叉持股應該如何處理。（編譯王惠慧）