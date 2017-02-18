〈台股青紅燈〉員工認股權的笑話

2017-02-18

聽說過完年後一週，浩鼎（4174）員工碰面打招呼最常問的一句話是：「你要繳多少稅？」因為去年1月，浩鼎讓員工執行認股權，時間是解盲前的1月8日，由於當時認購價格為248元，財政部後來用當天的收盤價648元來計算有認購浩鼎股票的員工所得，等於1張現賺40萬元，但如果員工1張都沒賣，經過1年浩鼎股價還不到300元，股票得賣光才夠繳稅，這是哪門子的福利？

員工認股權這是在廢除員工分紅後，希望留住員工的手段，過去員工分紅是無償給員工，稀釋股權引起股東不滿，後來才用員工認股的方式，提供員工低於市價的價格認股，當中訂有認股期滿多久可以領回多少等條款，是多數研發公司常用的留才方法。

但是財政部計算稅額的基礎也未免太可笑，等於要員工拿到股票一定要當天賣，不然以後股價跌了是你家的事，財政部甚至在浩鼎員工要繳高額稅金新聞見報後，受訪時還拿「尾牙摸彩抽中汽車，不能說沒有出售」這種案例來說明，顯然不知道「汽車售價不會一天跌掉10%，但是股票卻會」的邏輯在思考。

如果用浩鼎的例子來看，如果有員工認購了248元的股票10張，等於所得是400萬元，用40%的稅率計算，差不多要繳160萬元的稅，而昨天浩鼎股價329元，等於當初投入248萬元，若昨天股票全部出清，但扣掉要繳的稅，還要賠79萬元，還不如當初不要認股。

當今之計，應該是將計算稅額的時間改成員工賣股時，否則員工一旦拿到股票，只能選擇趕快賣股，而且手腳不能慢，不然「留來留去留成仇」，希望鼓勵員工認同公司的方式，卻成為不折不扣的毒藥。

（無尺碼）