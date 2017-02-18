中普爆發經營權之爭 中石化批 經部中辦偏袒美商

2017-02-18

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化（1314）轉投資的中普氣體爆發經營權之爭，中普氣體董事長同時也是中石化董事長林克銘昨（17）日召開記者會，表示合資翻臉是因為中石化阻擋美商利用中普經營團隊吸收高達8700萬美元的潛在損失，由於中普即將於2月21日召開臨時股東會通過更改公司章程、削減中石化董事席次只剩1位，中石化表示：「就算股東會通過，也希望經濟部中部辦公室（中辦）能秉持中立原則，按照2家公司當初成立的協議內容，不能接受變更公司章程。」

林克銘指出，他絕對不是中辦形容的弱勢董事長，事實上依據中石化與美商的合資協議內容，當初的合資協議本來就由中石化指派中普董座職務，過去6次向中辦申請登記卻屢遭無理拒絕。他痛批，中辦謊稱屆滿有3個月的改選期間，但實際上只給中石化這一方2個月的時間，且全然漠視最高法院判決，拖延近1年才同意登記，又馬上遭到解任；而中辦核准美商下週二（21日）召開臨時股東會修改公司章程，中石化原本有3席董事（且可指派董事長）、1席監察人，但修改後的公司章程竟變成持股49%的中石化只能指派1席董事。

林克銘認為，2家公司經營權之爭，應該由法院來裁決，但中辦介入、准許美商在下週二召開臨時股東會修改公司章程，將傷害中石化權益，希望中辦能秉持行政中立原則，即便下週二臨時股東會通過修改公司章程，中辦也應該依據當初合資協議內容，不能讓中普修改。

針對中普指稱「雙方合作合約到期，已無合約關係」，中石化則認為，「中普既然還在營運，甚至還使用中石化提供的便宜土地、水電等，既然公司有營運，何來終止合約之說？」