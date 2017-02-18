加速建案去化 名軒讓利5~8%
2017-02-18
〔記者徐義平／台北報導〕成屋建案讓利求去化。名軒開發總經理李木鐸指出，受到近2年房市買氣緩步，建案去化時間從過往的3年拉長到6年，名軒手中還有將近50億元的成屋待銷售，為加速去化，建案平均讓利5-8%。
李木鐸解釋，過往買氣平穩的時候，從買地、申請建照、興建直到請使照，最後建案完全去化大約需要3-4年；近2年房市買氣相當低迷，1個建案要完全去化得6-7年，若以毛利率20-30%推算，平攤1年的毛利也不過3-4%，扣除土建融利息、員工薪水後，部分建案可能扣完利息就沒賺頭。
去化拉長一倍 扣掉利息沒賺頭
除去化已在銷售中的成屋建案外，過往先建後售策略也進行調整，改採邊建邊售模式；過去是建案取得使照才開始銷售，近年則改為建案興建到地上3層便可開始銷售，主要是因為房市買氣鈍化，改以提早銷售來應對現在的房市景氣。
麗寶建設副總經理何昭宏指出，麗寶建設目前待售中的成屋建案，多有讓利空間，只要買家真心想買，價格都可以來談，目前正在銷售中的成屋建案約有60億元。
何昭宏指出，未來房市買氣應該會緩步出來，但房價要再漲有相當的難度，甚至部分建案推案量維持高峰的重劃區，還會繼續出現價格修正趨勢，包括桃園青埔、新北市淡海新市鎮都是。
李木鐸認為，目前有很多已經請了建照的土地蓋不下去，甚至帶建照出售，土地價格也有一定幅度的修正，尤其是在房市高點進場買地的業者，認為以目前民眾能接受的價格硬要推新案，恐面臨虧損的局面，乾脆不蓋了，寧可選擇帶建照出脫土地，降低衝擊。
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