| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
 首頁 > 財經

加速建案去化 名軒讓利5~8%

2017-02-18

〔記者徐義平／台北報導〕成屋建案讓利求去化。名軒開發總經理李木鐸指出，受到近2年房市買氣緩步，建案去化時間從過往的3年拉長到6年，名軒手中還有將近50億元的成屋待銷售，為加速去化，建案平均讓利5-8%。

李木鐸解釋，過往買氣平穩的時候，從買地、申請建照、興建直到請使照，最後建案完全去化大約需要3-4年；近2年房市買氣相當低迷，1個建案要完全去化得6-7年，若以毛利率20-30%推算，平攤1年的毛利也不過3-4%，扣除土建融利息、員工薪水後，部分建案可能扣完利息就沒賺頭。

去化拉長一倍 扣掉利息沒賺頭

除去化已在銷售中的成屋建案外，過往先建後售策略也進行調整，改採邊建邊售模式；過去是建案取得使照才開始銷售，近年則改為建案興建到地上3層便可開始銷售，主要是因為房市買氣鈍化，改以提早銷售來應對現在的房市景氣。

麗寶建設副總經理何昭宏指出，麗寶建設目前待售中的成屋建案，多有讓利空間，只要買家真心想買，價格都可以來談，目前正在銷售中的成屋建案約有60億元。

何昭宏指出，未來房市買氣應該會緩步出來，但房價要再漲有相當的難度，甚至部分建案推案量維持高峰的重劃區，還會繼續出現價格修正趨勢，包括桃園青埔、新北市淡海新市鎮都是。

李木鐸認為，目前有很多已經請了建照的土地蓋不下去，甚至帶建照出售，土地價格也有一定幅度的修正，尤其是在房市高點進場買地的業者，認為以目前民眾能接受的價格硬要推新案，恐面臨虧損的局面，乾脆不蓋了，寧可選擇帶建照出脫土地，降低衝擊。

廣告
  • 近2年房市買氣緩步，名軒為加速去化，建案平均讓利5-8%。圖為建案「名軒快樂家」。（資料照，住宅處提供）

    近2年房市買氣緩步，名軒為加速去化，建案平均讓利5-8%。圖為建案「名軒快樂家」。（資料照，住宅處提供）

  • 近2年房市買氣緩步，名軒為加速去化，建案平均讓利5-8%。圖為建案「名軒濡山」。（取自名軒網站）

    近2年房市買氣緩步，名軒為加速去化，建案平均讓利5-8%。圖為建案「名軒濡山」。（取自名軒網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名軒
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：加速建案去化 名軒讓利5~8%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.