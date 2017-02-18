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北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
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兆豐風暴效應╱國銀海外員工 將強制上法遵課

2017-02-18

〔記者王孟倫／台北報導〕受到兆豐銀紐約分行重罰案影響，金管會主委李瑞倉上任後，持續要求加強本國銀內稽內控與海外分支機構之管理；官員透露，目前擬修正相關辦法，未來要求海外分行的所有人員，必須完成法令遵循之受訓課程，且直接在當地國上課為原則，若無適合，也可回到國內受訓。

這是否將影響國銀到海外市場布局意願？金管會認為，去年9月已經與國銀負責人開會溝通過，也曾提過類似的大概方向，因此相信不會有太大反彈聲音；據了解，此措施預計在3月對外宣布。

首先，對於國銀之內稽內控與海外分支機構管理辦法，原本僅規定，銀行業者要設置法遵人員；未來金管會將進一步要求，所有派駐海外的人員，必須都要熟悉當地國家的洗錢防制與法遵規定，強制一律都要在當地參加講習上課！

官員舉例，若國銀要派駐到美國或澳洲當地分行，連最基本的洗錢防制概念都沒有，很容易就出事情，這不單只是法遵人員或主管的事情；此外，這是每年都要固定進行，不是做一次就結束了，畢竟法令常常會不斷修正或更新。

若國外無適合機構 可返台灣再上課

至於受訓上課地點？金管會表示，當然希望以海外當地的機構為主，至於課程內容是否符合要求，國銀業者須要函報金管會，經由金管會認可同意；若國外沒有適合的機構，也可在一定期間內返台灣受訓。

其次，若海外分行聘用當地國的經理人，是否比照辦理？金管會官員回應，「當然要」，就算當地國家的人，不見得就熟悉相關法令，所以一樣都要上課。

業者︰技術問題難解 營運成本增

國銀業者反應不一，例如一位國營金控主管表示可接受，因為加強法遵是潮流趨勢，特別是在海外分行，母國要管理不易，雖會提高經營成本，但長遠來看，認為這對銀行是好的，「該做的，我們都會做」。

不過，也有民營銀行主管私下擔心，還沒看到金管會規定的細則，萬一公布之後，內容訂得太嚴格，一定會造成業者很大困擾；比如說，在國外要去哪裡找單位函授法遵相關課程呢？「這談何容易？恐怕有很多技術性問題，似乎太刁難業者了。」

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  • （資料照，記者李靚慧攝）

    （資料照，記者李靚慧攝）

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