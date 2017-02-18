近3年新低 北台1月預售案僅50億
2017-02-18
10億以上指標案 罕見掛蛋
〔記者徐義平／台北報導〕1月因多數業者選擇放假不推新案，總銷10億元以上的指標案竟罕見「掛蛋」。根據《住展》雜誌統計，1月北台灣的預售建案整體推案量僅50億元出頭，不但是近3年新低，更較之前動輒百億的推案，幾近腰斬。
《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，去年底前湧現一波規模不小的推案潮，若來不及趕在去年底公開的建案，大多會把公開時間拉到農曆年後或329檔，因而今年1月出現推案空窗期，北台灣該月預售屋推案金額竟連百億都不到，且均是4-5億元小型建案，反倒沒有10億元以上的新指標案釋出。
新成屋推案狀況也是冷冰冰，新增供給量從去年12月約1800餘戶，1月新推成屋案卻不到200戶，導致成屋推案分數銳減近4分，是6個統計項目中衰退程度最劇烈的1項。
寒冬現暖意 2月望回春
不過，1月推案淡如水，並不能與建商推案信心降至冰點畫上等號；根據目前統計資訊，2、3月公開銷售的建案量體並不小，顯示1月推案量能冰凍的環境在2月就能改善。
但議價率變化依然微小，1月不僅是推案空窗期，也是有感讓利案的空窗期，沒有新推出的有感讓利案釋出，進一步降價的舊建案也極少，市場價格波動不大；建案廣告批數則為1.87萬批，分數維持不變。
何世昌指出，今年年節期間，不打烊建案平均來人較年前大增約5成，有些建案更大增逾1倍。雖然成交增加有限，但新來客比例較往年更多，反倒是較令人驚豔；然而，年節期間的市況數據均計入2月，1月因而顯得落寞許多，預期2月來人組數分數止跌回升機率極高。
住展風向球是根據預售推案、成屋推案、廣告批數、議價率、來客組數以及成交組數等指標分數進行統計，1月對應燈號為代表谷底衰退的藍燈。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 預售推案量
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 機捷效率差 鐵道專家預言「預辦登機遲早收攤」
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
- 鍾瑤扮正義魔人 苦練罵髒話
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 《觀察筆記》原形畢露
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 馬嘉伶比基尼初體驗 曬嫩肉壓力大
- 屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 獅戰力佈局 蔗總想好了
- 萬鈞計畫 確保元首安全
- 掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用
- 日月潭伊達邵商圈 新舊路燈雜亂
- 莊凱勛撞車 只賠兩百元
- 金正男遇刺第4名嫌犯被捕 持有北韓護照
- 閨密案延燒 三星少主收押
- 國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛
- 自由廣場》問題不在廉價旅行團
- 如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵
- SBL》Key man 陳順詳 三分球投8中5
- 水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天
- 〈感覺紀事簿〉暖冬日光
- 〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲
- 柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」
- 台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」
- 石「猿」島練功有成 逆轉狂虐韓大學
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 湖口遭棄大批死雞 竹縣府抓禍首
- 沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興
- 選舉人名冊遲給 東勢農會延2週投票
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Women’s League records all in: MOI
- 天乾物燥 新埔公墓火警一週九起
- 《中英對照讀新聞》Austrian authorities seeking Hitler double seen around birthplace 奧地利當局尋找希特勒出生地附近被看到的分身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：近3年新低 北台1月預售案僅50億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分