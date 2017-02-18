一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成

2017-02-18

〔記者李靚慧／台北報導〕第22屆花旗聯合勸募活動進入倒數，不過，今年受到景氣前景不明及1例1休的衝擊，募款狀況大受影響，與去年同期相較，金額減少近1成；花旗（台灣）銀行因此決定將原本收藏的行銷品，全數提供拍賣，希望能湊足原定的募款目標。

所得變相減 月捐5百戶停扣款

花旗（台灣）銀行指出，該行與聯合勸募共同發起的勸募活動，今年已邁入第22年，今年募款狀況較往年更為辛苦；去年（第21屆）總募款金額仍達1.1億元，但本屆考量景氣變化，已將募款目標下調至1億元，不過，目前仍有近1成的缺口待補足。

花旗銀行觀察，今年募款狀況欠佳的主因，除了企業戶因景氣前景不明緊縮捐款額度外，許多原本設定「月捐500」的月捐戶，也因為「1例1休」所得降低，不得不停扣捐款。

花旗銀行接獲許多來電停扣的小額捐款戶，就明確表達因加班費降低、個人所得減少，無法負擔以往1年6000元的捐款額度。

企業捐款減 社福經費恐更嚴峻

聯合勸募秘書長朱紫碧分析，公益募款所面臨的挑戰，除了要有推陳出新的活動來吸引捐款人，募款狀況也因經濟環境不佳，捐款金額逐年下滑，不少較缺乏知名度與行銷募款能力的中小型社福團體，就因無法支應服務開銷終止服務。他預期，未來各社福團體面臨的經費缺口恐更加嚴峻。

本屆花旗聯合勸募的募款期間即將進入尾聲，為了能在最後階段募集所需資金，避免部分社福團體因募款不足被迫中止服務，花旗銀行與聯合勸募共同在台北市信義區香堤大道，開設「一起愛、愛不同」公益快閃店；2月18日至27日的活動期間，花旗銀行將各類可愛造型的「安雞樂業」造型公仔、大型絨毛雞玩偶、小提袋提供義賣，呼籲民眾共襄盛舉。