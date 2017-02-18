| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
 首頁 > 財經

一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成

2017-02-18

〔記者李靚慧／台北報導〕第22屆花旗聯合勸募活動進入倒數，不過，今年受到景氣前景不明及1例1休的衝擊，募款狀況大受影響，與去年同期相較，金額減少近1成；花旗（台灣）銀行因此決定將原本收藏的行銷品，全數提供拍賣，希望能湊足原定的募款目標。

所得變相減 月捐5百戶停扣款

花旗（台灣）銀行指出，該行與聯合勸募共同發起的勸募活動，今年已邁入第22年，今年募款狀況較往年更為辛苦；去年（第21屆）總募款金額仍達1.1億元，但本屆考量景氣變化，已將募款目標下調至1億元，不過，目前仍有近1成的缺口待補足。

花旗銀行觀察，今年募款狀況欠佳的主因，除了企業戶因景氣前景不明緊縮捐款額度外，許多原本設定「月捐500」的月捐戶，也因為「1例1休」所得降低，不得不停扣捐款。

花旗銀行接獲許多來電停扣的小額捐款戶，就明確表達因加班費降低、個人所得減少，無法負擔以往1年6000元的捐款額度。

企業捐款減 社福經費恐更嚴峻

聯合勸募秘書長朱紫碧分析，公益募款所面臨的挑戰，除了要有推陳出新的活動來吸引捐款人，募款狀況也因經濟環境不佳，捐款金額逐年下滑，不少較缺乏知名度與行銷募款能力的中小型社福團體，就因無法支應服務開銷終止服務。他預期，未來各社福團體面臨的經費缺口恐更加嚴峻。

本屆花旗聯合勸募的募款期間即將進入尾聲，為了能在最後階段募集所需資金，避免部分社福團體因募款不足被迫中止服務，花旗銀行與聯合勸募共同在台北市信義區香堤大道，開設「一起愛、愛不同」公益快閃店；2月18日至27日的活動期間，花旗銀行將各類可愛造型的「安雞樂業」造型公仔、大型絨毛雞玩偶、小提袋提供義賣，呼籲民眾共襄盛舉。

廣告
  • 受到一例一休衝擊，花旗聯合勸募募款量縮水近1成。（記者李靚慧攝）

    受到一例一休衝擊，花旗聯合勸募募款量縮水近1成。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.