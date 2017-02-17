台股青紅燈》沒漲的請舉手

2017-02-17

農曆年開紅盤以來，台股幾乎每天都有一千億元成交量，大家都在喊內資歸隊，還有人說是台商資金班師回朝，好像整個股市活了過來，現在台股離萬點就只差那2、300點了，但是你賺到了嗎？

年後的台股很不一樣，過去兩年如果沒有買台積電（2330）、大立光（3008），幾乎很少人賺到錢，但今年開始連大同（2371）、旺宏（2337）這種之前賠一屁股的股票都可以成為大飆股，還有什麼不可能的！

資金行情就是一窩蜂，大家注意看年後股票的輪動，每天都不一樣，先是基本面很差的營建股，明明房市還是冷冷清清，年後也是大漲4%；後來還有CD-R，這個夕陽產業，年後中環（2323）、錸德（2349）也是輪流漲停；連好幾年沒漲到的線纜股億泰（1616）、大亞（1609）、宏泰（1612），這幾天也是強勢演出。

去年整年跌幅超過2成的生技股，昨天終於輪到它漲了；因為大牛股中化（1701）昨都可大漲6%，表示整個盤面應該都已經輪過一輪了，如果投資人手上的股票現在還沒漲到，已經不是用悲憤兩字可以形容了。

投資人應該要提醒自己，每年第一季就是上市櫃公司吹牛的季節，很多老闆都會趁這個時候出來畫大餅，說自己公司今年有哪些計畫、業績有多少成長空間等等，因為到了年底，沒人會記得這些老闆年初講過什麼？到底做到了沒？

如果股價沒漲到的上市櫃公司，因現在規定每3年一定要開一次法說會，今年是這一輪的最後一年，可趕快向證交所或櫃買申請，不然台股都漲過了一輪、就你沒漲，就等著接股東罵人的電話吧！（無尺碼）