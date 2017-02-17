中國不互惠 美企籲以牙還牙

2017-02-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》15日報導，越來越多的美國企業支持在貿易和投資上對中國採取「以牙還牙」策略，包括中國美國商會、美中貿易全國委員會、上海美國商會等企業團體都向華府及國會議員遊說，籲川普政府「硬起來」解決中國市場准入不公平問題，期以「互惠」、「平等」原則重談相關議題；川普政府可採取強化美國外商投資委員會（CFIUS）的國安審查，藉以阻擋中國在美投資的能力。

籲川普政府硬起來

路透同日報導也指出，這意味著美國企業對中國市場態度的大幅轉變。在中國經營的美國企業過去一直不願彰顯「對抗」中國的態度，擔憂遭到報復及祭出監管懲罰，現在這些美企開始關注美中貿易及投資應「互惠」議題，即中國政府應給予美企等同於中企在美國所獲得的待遇，否則美國政府也應限制中企投資，如同中國限制外企一樣。

中國美國商會主席瑞德（William Zarit）表示，美國企業界「現在強烈意識到有必要採取一些行動」，美企和川普政府看法一致，都認為需要訴諸「更強而有力」做法；美中近10年的雙邊投資協定歷經多回談判磋商，都沒有進展，美國企業現在都認為：最佳選項是採取「更強硬」立場。

有900個企業會員的中國美國商會最近年度調查顯示，5分之4美企會員感覺在中國不如以前受歡迎，且把中國視為未來前3大投資目標地的美企數量也大降，從2012年高達近8成降至去年僅略多於5成。