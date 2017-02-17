Fed做自己 葉倫︰升息否無關川普政策

2017-02-17

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫出席聯邦眾議院聽證會時表示，美國總統川普的降稅和支出計畫，不一定會讓Fed升息，Fed只有在危及通膨目標時，才會緊縮政策。不過，紐約聯邦準備銀行總裁杜德利表示，只要美國經濟成長持續略高於趨勢、財政政策提供刺激，Fed未來幾月打算升息。

葉倫在聽證會上與共和黨眾議員爭論金融監管及貨幣政策的有效性，共和黨籍眾議院金融服務委員會主席韓薩林（Jeb Hensarling）指出，經過8年美國史上最大的刺激政策及非傳統貨幣政策後，經濟數字仍然令人失望；他表示，失敗的監管將阻礙美國經濟成長。

葉倫首先表現願與川普政府合作的態度，川普呼籲聯邦機構重新評估監管規定是否有效，她同意這種原則，但也強調，媒體報導Fed會調整自身立場因應川普政策的說法，並非完全正確；她表示，「只有在危及通膨目標時，Fed才會緊縮政策」。

美國今年1月零售銷售成長優於預期，另美國勞工部公布1月份消費者物價指數（CPI）上漲0.6%，隨著美國家庭在汽油、新車、機票及服飾上消費支出更多，CPI取得2013年2月以來最大漲幅，去年12月則成長0.3%，優異的經濟數字推升市場對Fed將在3月份會議上升息預期。