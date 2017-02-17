0.1趴小勝三星 蘋果去年Q4躍手機龍頭

2017-02-17

僅差25.6萬支 創最小差距紀錄

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕據調研機構Gartner統計，蘋果暌違8季後再次拿下去年第4季全球智慧手機銷售量龍頭寶座；iPhone手機市占17.9%，僅些微超越三星的17.8%，兩者銷量差距僅25.6萬支；第3至第5名銷量為中國智慧手機品牌華為、OPPO、步步高。

Gartner數據顯示，去年第4季全球智慧手機銷售量年增7%至4.32億支，全年銷量約14.95億支，較2015年增加5%。從個別品牌來看，上季蘋果iPhone手機銷量年增2.2%，以約7703.9萬支稱霸，三星連2季下滑，以約7678.3萬支居次，兩者銷量創最小差距紀錄。

據Gartner統計，去年全球智慧手機銷量市占前5大分別為三星（20.5%）、蘋果（14.4%）、華為（8.9%）、OPPO（5.7%）、步步高（4.8%）。

Gartner研究總監古普塔指出，三星智慧手機去年第2季市占還近21%，隨後就受 Note 7手機全球召回及停售衝擊，第3、4季銷量下滑，三星智慧手機去年第4季銷量年減8%，市占率下滑2.9個百分點。

古普塔表示，蘋果上次奪下全球智慧手機銷售冠軍是在2014年第4季，當時首次推出大螢幕iPhone 6及6 Plus；這次蘋果重返冠軍寶座原因，有iPhone 7及7 Plus旗艦款手機銷售強勁，及受惠於三星手機在北美、西歐、澳洲、南韓等成熟市場 需求疲弱。