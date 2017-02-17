逢高出脫獲利 尹衍樑煉金有術

2017-02-17

〔記者楊雅民／台北報導〕從1990年代至今，潤泰集團總裁尹衍樑除了營建及紡織本業外，多數投資都不是為了百年經營，而是選擇逢高出售獲利，再尋找下一個投資標的；從轉投資外商安泰人壽，成立光華投信及華信銀行，甚至台灣大潤發，都是如此，這種煉金術也讓他荷包滿滿。

以紡織業起家的潤泰集團，20年前面臨紡織業轉型關頭，當時萬客隆在台灣市場造成轟動，一位友人問尹衍樑，「你要做大事業？還是做小事業？」若要做大事業，量販店正是大事業。

當時潤泰轉投資的建設公司，在中和擁有一塊地利、人和的商業不動產（現大潤發中和店），尹聽了決定一搏，跨入量販店市場，成軍3年，便打敗台灣量販店鼻祖萬客隆，成為市場老二。

為專注經營中國大潤發，2000年12月潤泰集團閃電宣布以每股76.9元高價出售67%台灣大潤發股權予歐尚集團，短短3年處分利益高達26億元。

中國大潤發和中國歐尚採交叉持股的結盟模式，初期分頭打江山，之後以高鑫零售在港股掛牌，並成為潤泰集團的金雞母。

目前高鑫零售在中國有「大潤發」及「歐尚」兩個賣場品牌，在中國有逾427間大賣場，去年營收逾人民幣1000億元，去年前3季淨利逾人民幣20億元。

潤泰集團在中國轉投資的喜士多便利商店，多年來也一直傳出要賣的消息。以尹衍樑擅長把小雞養成金雞，再逢高獲利了結的作風，選在中國實體通路被電商打慘的時機，趁勢將中國大潤發賣掉，外界並不意外。