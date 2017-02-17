傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發

2017-02-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國界面新聞等多家媒體報導，中國大潤發的控股公司高鑫零售今將召開董事會，除討論財報與股息配發，傳將拍板引入策略投資人；阿里巴巴和中國大潤發母公司高鑫零售已密談2個多月，不過雙方都尚未出面回應或否認。

高鑫零售 今開董事會

高鑫零售是中國大潤發在香港上市主體，也是中國市占最大的傳統零售量販商，主要控股權掌握在台灣潤泰集團。數據顯示，迄去年底，高鑫零售的中國市占為7.8%，高於中國連鎖超市華潤萬家的6.2%、美國沃爾瑪（Wal-Mart）的5%，更高出法國家樂福（Carrefour）市占1倍多。高鑫零售旗下有中國大潤發、歐尚品牌超市及飛牛網。

公開資料顯示，高鑫零售的4大股東持股比率為：吉鑫控股占51%、法國歐尚零售（Auchan）9.71%、台灣潤泰集團旗下康成投資8.46%、潤泰總裁尹衍樑兒子尹崇堯7.84%，其中吉鑫控股由歐尚占51%股權、潤泰占49%；若加計尹崇堯持股，高鑫零售60%股權掌握在潤泰體系。

中國大潤發已離職員工爆料，阿里巴巴洽談收購高鑫零售，迄今談判主要在「收購價格、股權比例、歐尚怎麼退出、戰略投資合作還是控股主導改造」等議題，雙方仍談不攏；由於中國大賣場不景氣，法國歐尚有退出之意，阿里巴巴很可能欲接手歐尚股權，不過高鑫零售股權結構複雜，可能今年6月才會敲定。

雙方已密談2個多月

針對相關報導，潤泰全球股份公司、阿里巴巴集團發言體系都三緘其口，稱「目前無所悉」或「不予置評」。高鑫日前在港交所公告，預定本週五召開董事會，討論2016年財報，「以及處理其他事項」，引人遐思。

據瞭解，阿里巴巴看上高鑫零售主因在於中國大潤發在三、四線城市的實體店面布局（67%）扎實，有助於阿里拓展中國三四五線城市及鄉村零售版圖。阿里預計下週一（20日）公布「新零售戰略」。

高鑫零售股價受這項消息激勵，近2個多月已出現2波攀升，昨日收漲1.7%，至8.17港元，創2015年5月以來新高，今年已飆漲逾20%。