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終結連3升 台幣貶2.7分

2017-02-17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現震盪走勢，在美元買盤進場下，終場由升轉貶2.7分，以30.792元兌1美元作收，終結連3升，台北及元太外匯經紀公司總成交量為13.52億美元。

外匯交易員表示，新台幣盤初一度勁揚逾1角，但隨著外資匯入力道縮減，且部分外商銀行回補美元、獲利了結，加上散戶搶進日圓及美元等外幣，成為匯率升勢暫歇主因。

外匯交易員指出，由於熱錢尚未有撤出跡象，使得目前市場多看好新台幣仍有升值空間，並暫以漲多回檔視之，若台股續揚，以及主要亞洲貨幣彈升，短線匯價還是有機會往30.5元關卡靠攏。

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    台幣匯率（資料照）

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