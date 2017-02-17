吳欣盈︰李紀珠應證明自己的價值
2017-02-17
〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控總經理李紀珠與新光金大公主、董事吳欣盈之間屢爆不和，被外界形容是「兩個女人的戰爭」。吳欣盈昨首度公開說明，坦言確曾在董事會向李紀珠提出3大問，但她是基於新光金董事的職責，希望對方把數字績效秀出來，卻迄未獲得李紀珠回應。
去年在董事長吳東進欽點下，高薪聘請李紀珠擔任新光金總經理，此後李紀珠與吳欣盈之間的互動備受矚目。兩人之間屢爆不和，甚至傳出吳欣盈當面嗆李紀珠，別想染指新光金。因為越傳越誇張，吳欣盈乾脆出面一次說清楚，且成立官方臉書粉絲團，以減少不必要誤會。
吳欣盈坦言，確實曾在董事會上對上任近3個月的李紀珠提出3大問題，包括如何提升股東報酬率，再者就是交叉行銷的效益衰退，以及新光金的增資數字，但是李紀珠至今都沒有回答。
吳欣盈強調，她去年底在董事會的提問，只是基於身為新光金董事的職責才會提問，是就事論事，況且李紀珠自去年9月20日到任後也超過百日了，新光金旗下各子公司及事業體的總經理都有關鍵績效指標（KPI），過去副董事長許澎兼任金控總經理時也有KPI，希望李紀珠能具體提出願擔負的責任指標。
吳欣盈指出，李紀珠當初獲父親欽點高薪聘請，在業界也赫赫有名，應該要證明有什麼實際的附加價值，尤其「我們是上市公司，一定要談數字」，李紀珠應該把數字績效秀出來，不然也應該至少要證明李紀珠的人脈，可以讓台灣銀行或兆豐銀行銷售新光人壽的保單，或增加公股行庫銷售新壽保單的市占率。
針對吳欣盈點名李紀珠秀績效數字，記者昨撥打李紀珠手機，直接進語音信箱，未取得李紀珠本人回應。
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