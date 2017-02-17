應材Q1獲利訂單 雙創新高
2017-02-17
〔記者洪友芳／新竹報導〕全球半導體設備龍頭廠應用材料發布2017會計年度第一季財報，第一季每股盈餘0.65美元，非GAAP每股盈餘0.67美元，新增訂單為42.4億美元，同創歷史新高。預期2017年會計年度第二季營收與每股盈餘可再創新高。
應用材料昨公布截至今年1月29日止的2017會計年度第一季財務報告，第一季新增訂單為42.4億美元、年增86％，營收為32.8億美元、年增45％，毛利率為44.1％、年增3.5個百分點，營業淨利率年成長8.9個百分點、達24.6％，稀釋每股盈餘（EPS）年成長160％、達到0.65美元。非一般公認會計準則（GAAP）調整後的毛利率，年增3.0個百分點、達45.4％，營業淨利率則年成長8.2個百分點、達26.0％，稀釋每股盈餘年躍升158％、達0.67美元。
應用材料指出，第一季營業產生的現金收入為6.46億美元，透過股票購回與現金股利，發還現金2.38億美元給股東。
應用材料總裁暨執行長蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）表示，該公司第一季在盈餘與訂單皆創下歷史新高，對應用材料而言，2017年的表現將會十分耀眼；主要聚焦於技術轉折點的創新策略，有信心維持持續增長的軌跡，並於財報上再創新高。
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