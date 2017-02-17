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英特爾Q2推新Purley平台 微星、技嘉吃補

2017-02-17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕雲端運算、大數據應用與資料傳輸趨勢，加上英特爾將於第二季推出新的Purley平台，市場預期伺服器產業將湧現一波拉貨潮，微星（2377）、技嘉（2376）今年伺服器需求看增。

物聯網（IoT）、智慧家庭、生物測定、自動駕駛、智慧製造和AI等雲端運算及大數據應用範圍擴大，網路裝置、影片／音樂串流、快速的資料傳輸等需求與日俱增，彭博對市場的伺服器需求預估樂觀，認為大型ISP業者如谷歌、臉書、亞馬遜、阿里巴巴，在雲端應用及大數據資料中心的建置資本支出，今年會增加50億美元、年複合成長率9％，而伺服器占資料中心總硬體成本約50％。

觀察兩家公司的伺服器對營收貢獻比例，微星占18％、技嘉占10％；其中，技嘉不走傳統的ODM、OEM，而是用品牌直銷方式經營伺服器業務，其歐洲雲端客戶已確認上半年伺服器訂單，該公司伺服器部分營收成長率上看10％，且因新品效應，毛利率估計有10％。

1月是電子業傳統淡季，觀察兩家大廠1月合併營收表現，微星84.62億元，月增0.5％、年減0.7％；技嘉42.91億元，月增15％、年減12.5％。

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  • 技嘉對今年伺服器需求看增。圖為技嘉「iMS智能記憶體巡檢系統」。（資料照）

    技嘉對今年伺服器需求看增。圖為技嘉「iMS智能記憶體巡檢系統」。（資料照）

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