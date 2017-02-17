轉型策略成功 中光電去年EPS4.27元
2017-02-17
〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）昨發布去年第四季每股稅後盈餘1.73元，2016年每股稅後盈餘4.27元。中光電表示，過去一年以創新顯示系統解決方案提升價值，不再一味追求營收及出貨量的成長，經過一年的調整與執行，以去年財報來看，初步驗證此轉型策略成功。
其中在節能事業群上，雖然去年節能產品營收約338.55億元，出貨量達5735萬片／台，分別較2015年衰退26％及20％，但受惠於客製化新產品量產，產品組合優化，節能產品事業群去年獲利表現優於2015年。中光電預估，第一季為傳統淡季，且受農曆年工作天數減少的影響，整體節能產品出貨量將季減1成左右。展望今年，節能產品事業群整體營運在高度彈性的經營模式與產品策略下，將逐季成長。
中光電影像產品2016年出貨約122萬台，營收達169.38億元，分別較104年度成長8％及10％。中光電影像產品事業群總經理陳士元表示，105年是影像產品事業群豐收的一年，預估今年第一季出貨量將較去年同期成長，今年在傳統主流投影機種方面，除持續開發中高階產品線優化競爭力外，更將觸角延伸至4K及固態光源產品，擴大競爭優勢。預期今年影像產品事業群營運也將維持成長走勢。
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