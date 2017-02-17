許金龍被關 磁力線上解散
2017-02-17
〔記者張慧雯／台北報導〕由樂陞（3662）董事長許金龍兼任董座的磁力線上，日前驚傳「營運資金用罄，即將解散」的消息，據了解，主要是因許金龍被羈押，而樂陞新的經營團隊無法再給予磁力線上金援，使得磁力線上面臨解散命運；而樂陞昨日召開董事會，宣布總經理改由代理董事長何嘉興兼任，也將於5月8日召開股東會全面改選董監事。
磁力線上員工爆料表示，公司以電子郵件方式通知，表示「老闆」（許金龍）無法處理公司事務，股東也無法再提供資金，使得資金用罄，2月薪水已無法發放，若員工願意調回樂陞，可提出申請，公司將代為協商，看看樂陞是否有職缺可以接收。
爆料指出，未來磁力線上的後續處理工作，將由最大股東暨董事蔣寶夏負責，蔣寶夏表示，「實在是不得已的情況，才忍痛請大家另謀高就，希望取得大家的諒解，敬祝大家有光明的前程。」
據了解，磁力線上過去幾年都呈現虧損的狀態，而樂陞持股已降至10％，不算是樂陞子公司。只不過，因許金龍同時擔任雙邊董座，每年樂陞仍會支援磁力線上的營運資金，但許金龍被羈押後，新的經營團隊面臨內憂外患，在自顧不暇的狀態下，無法繼續金援磁力線上，其他股東也無意繼續挹注資金，只好宣布「公司解散」。
至於磁力線上員工有近百位，樂陞能收納多少？樂陞方面則低調表示，「談這些都還太早，要等雙方高層喬好再看看，樂陞公司營運與資金目前都沒有問題。」
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