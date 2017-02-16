台灣經濟自由度排名11 歷年最佳

2017-02-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國智庫「傳統基金會」公布「二○一七年經濟自由度指數」報告，台灣在全球一八○個國家或地區中排名第十一，比去年第十四名進步三名，經濟屬於「大部分自由」（Mostly Free）等級，為歷年最佳成績，在亞太地區則名列第五。美國跌至第十七，為歷來最差。

這是「傳統基金會」第廿三度發布「經濟自由度指數」，台灣今年總分達七十六‧五分，和排名第十一雙雙創歷來最佳表現。

香港再度蟬聯全球經濟最自由榜首，新加坡名列第二，紐西蘭第三，瑞士和澳洲分居第四、第五；以上五國或地區，經濟屬於「自由」（Free）等級。中國名列第一一一，經濟屬於「較不自由」（Mostly Unfree）等級。

今年的評比指標由十項增為十二項。台灣較去年進步的有六項，退步三項，持平一項，進步的項目包括智財權、政府廉能、政府支出、經商自由、勞動自由與貨幣自由；退步的則有稅收負擔、貿易自由與投資自由。

針對貿易自由，報告指出，一些農產品要進口到台灣時，會「面臨額外的壁壘」。報告也說，儘管台灣的私有化與市場自由化仍持續進展，但速度緩慢且發展不均；此外，外國投資在台灣仍須審查，一些投資範圍也受到限制。