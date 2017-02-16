| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

台灣經濟自由度排名11 歷年最佳

2017-02-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國智庫「傳統基金會」公布「二○一七年經濟自由度指數」報告，台灣在全球一八○個國家或地區中排名第十一，比去年第十四名進步三名，經濟屬於「大部分自由」（Mostly Free）等級，為歷年最佳成績，在亞太地區則名列第五。美國跌至第十七，為歷來最差。

這是「傳統基金會」第廿三度發布「經濟自由度指數」，台灣今年總分達七十六‧五分，和排名第十一雙雙創歷來最佳表現。

香港再度蟬聯全球經濟最自由榜首，新加坡名列第二，紐西蘭第三，瑞士和澳洲分居第四、第五；以上五國或地區，經濟屬於「自由」（Free）等級。中國名列第一一一，經濟屬於「較不自由」（Mostly Unfree）等級。

今年的評比指標由十項增為十二項。台灣較去年進步的有六項，退步三項，持平一項，進步的項目包括智財權、政府廉能、政府支出、經商自由、勞動自由與貨幣自由；退步的則有稅收負擔、貿易自由與投資自由。

針對貿易自由，報告指出，一些農產品要進口到台灣時，會「面臨額外的壁壘」。報告也說，儘管台灣的私有化與市場自由化仍持續進展，但速度緩慢且發展不均；此外，外國投資在台灣仍須審查，一些投資範圍也受到限制。

廣告
  • 美國智庫「傳統基金會」公布「2017年經濟自由度指數」報告，台灣排名第11。（資料照）

    美國智庫「傳統基金會」公布「2017年經濟自由度指數」報告，台灣排名第11。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 經濟自由度
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：台灣經濟自由度排名11 歷年最佳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.