擋中收購 德法義促歐盟釋否決權
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，歐陸三大經濟體的德國、法國、義大利致函給主管貿易的歐盟執委馬姆斯壯，呼籲歐盟授予各成員國法律基礎，讓歐盟各國政府能行使否決權、來阻擋中資對歐洲敏感高科技產業的收購，尤其是有中國政府在背後支持的併購交易。
德去年推動歐盟新法 法義力挺
德國經濟部表示，三國政府已致函給馬姆斯壯，籲對中資收購歐洲敏感高科技產業的議題展開辯論，希望為歐盟國家創造一個法律基礎，得以「干預受國家掌控的直接投資」；德國去年秋季宣布正推動歐盟新法，增加區域各國可封殺中資收購的權力，在法國、義大利等另兩大經濟體加入支持後，該項倡議成功機率大幅提高。
德新社（ＤＰＡ）取得這封信件的複本顯示，德法義三國主張歐盟國家「應有可調查收購交易個案的更大權限，若適用的話，則得予以否決」；引發爭議的是不公平交易，因為這些交易「依賴國家資金或目標鎖定收購重要的技術」。
德國經濟部次長馬赫尼希表示，德國為出口導向國家，支持開放市場和外國投資，但外國企業必須證明：在德國的投資不是因為母國政府在背後推動，其融資來自於市場，「這是我們和法、義一起推動，希望在歐洲建立的原則」。
受到中國官方鼓勵，中資去年大肆海外併購歐美高科技產業，藉以取得中國戰略性發展產業的關鍵技術。安永（ＥＹ）表示，德國是最受中資青睞的投資地，投資額從前年五．三億美元激增至去年一二六億美元，光去年中資在德國就發動六十八件收購案。
中國一連串對德國尖端製造業及品牌的收購，引發政界及民間極度擔憂德國引以為傲的科技外流，尤其中國家電鉅子美的集團以四十五億歐元收購德國工業機器人製造商庫卡（Kuka），使這種不滿情緒達到高峰。庫卡為德國「工業4.0」的標竿企業。
《金融時報》指出，去年中國有超過七五○億美元的海外收購交易被取消，包括卅件對歐企和美企的收購案，較前年被取消交易約一百億美元，呈七倍成長。例如，福建宏芯投資基金擬收購德國半導體設備製造商愛思強（Aixtron），在去年十月美國情報機構警告愛思強晶片可被用於中國核武計畫後，德國政府重啟審查、美國總統歐巴馬否決該案。
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