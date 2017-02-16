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今年穩定樂觀 GDP上修到1.92％

2017-02-16

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年ＧＤＰ拚「保二」！行政院主計總處昨公布去年經濟成長率（ＧＤＰ）一．五％，較一月概估上修○．一個百分點；預估今年ＧＤＰ成長一．九二％，較上次預測上修○．○五個百分點。行政院主計長朱澤民表示，目前國內經濟情勢「穩定樂觀」，今年經濟會比去年好。

一例一休等影響 CPI估1.08％

主計總處統計，去年第四季ＧＤＰ成長二．八八％，為近七季新高，較一月概估上修○．三個百分點，第三季ＧＤＰ也上修至二．一二％，推升去年ＧＤＰ上修至一．五％。主計總處並預測，今年ＧＤＰ成長一．九二％，為近三年新高；今年ＣＰＩ（消費者物價指數）上漲一．○八％，低於去年的一．四％。

朱澤民表示，ＧＤＰ上修，主因出口、投資及消費表現都不錯，近來出口及進口暢旺，儘管出、進口相抵後，對ＧＤＰ貢獻沒有那麼大，但資本設備進口大幅成長，代表廠商持續擴充投資，對未來經濟成長具正面助益。

主計總處綜合統計處長葉滿足補充，去年民間投資上修三六○億元，今年也調高三二二億元，但因基數墊高，預估今年民間投資實質成長一．八五％，下修○．一五個百分點；另外，預估今年出口三○四二億美元，成長八．五％，擺脫連續兩年出口衰退。

民間消費方面，朱澤民指出，國內景氣回溫、基本工資調漲，加上車輛貨物稅減徵等措施，有助提升消費動能；但也有一些抑制因素，例如勞動政策改變，也有人認為年金改革將影響消費，加上薪資成長有限，預估今年民間消費實質成長僅一．七五％，上修○．○一個百分點。

朱澤民強調，一例一休影響，估計企業薪資成本增一七五億至七三○億元，若完全轉嫁，影響ＣＰＩ上漲○．一四至○．三六個百分點，可能制約消費意願，但影響沒有想像中嚴重；至於年金改革，若給付減少可能影響消費，但若制度因此可長可久，勞工覺得安心，不一定影響消費。

另外，對於美國川普新政的影響，朱澤民表示，目前還要觀察川普政策落實的程度，但美國經濟成長對台灣是有利的，根據模型推估，若美國ＧＤＰ增加一個百分點，台灣ＧＤＰ可增加○．○七個百分點。

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