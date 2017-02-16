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神隆去年EPS0.87元

2017-02-16

〔記者陳永吉／台北報導〕擺脫營運低潮的原料藥廠—神隆（1789），去年營收40.31億元、每股稅後盈餘0.87元，皆較前年成長，總經理陳勇發表示，今年新藥代客研製業務將有顯著成長，因此業績成長幅度將可優於2015及2016年。

神隆去年第四季新藥代客研製業務明顯提高至營收比重12%，對此陳勇發表示，去年第四季神隆協助某客戶進行上市前部分藥物生產，使得該業務營收比重增加；除此客戶，今年還會有1個客戶在美國及歐洲提出新藥上市申請，明年則會有4個客戶提出新藥上市申請，因此未來三年新藥代客研製業務將是神隆最大成長來源。

陳勇發指出，神隆除了持續優化已量產的學名藥用原料藥，鞏固原有市占率外，也積極切入新藥代客研發的市場，選擇新作用機制的小分子抗癌標靶藥物，佈局利基型針劑產品，提供原料藥到針劑整合性的服務模式。

另外神隆在台南興建的針劑廠，已獲得建物使照並完成遷入，預計今年底進行首批註冊用批次生產，2018年底遞交學名藥上市註冊文件，期望於2019年啟動美國FDA進行查廠。

神隆表示，今年預計有2項學名藥用原料藥、1項新藥用原料藥及1項針劑學名藥於美歐市場上市，包括用於抗癌藥物、抗病毒藥物、攝護腺肥大、多尿症等適應症。

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  • 神隆去年每股稅後盈餘0.87元，較前年成長。（取自神隆官網）

    神隆去年每股稅後盈餘0.87元，較前年成長。（取自神隆官網）

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