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搭宏達電順風車 應華大漲

2017-02-16

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠主要客戶宏達電（2498）宣布U系列新機2月底生產轉順直奔漲停板價位，金屬機殼廠應華（5392）昨（15）日股價也跟著大漲，最高來到53元，收盤上漲2.65元，以51.5元作收，累計今年以來漲幅高達11.47%；法人認為，宏達電新旗艦機種U系列已在台上市，預計3月進入香港、中東、東南亞與中國等海外市場，應華3月加入供貨行列，將有助於第2季營收獲利。

應華主要客戶為宏達電、美圖（Meitu）等，由於訂單能見度高，今年1月營收為6.56億元、年增率高達10.4%，較過往首季為淡季來得更好，應華近年來加強智慧型手機的金屬機殼業務，元月營收結構中金屬機殼的貢獻度占比大幅提升到四成，法人更認為，2月美圖新機拉貨、3月宏達電新機拉貨，因此今年3月應華營收數字應該會更亮麗。

市場也傳出，應華除宏達電、美圖為主要客戶外，還接到部分中、日新客戶新單，甚至更傳出谷歌（Google）的Pixel2金屬機殼也將委由應華製造，不過應華對於單一客戶則無法表示意見，但法人認為，第二季產能將更吃緊，營收獲利有機會比首季更好，因此近期湧入不少買單。

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  • 搭宏達電順風車，應華大漲。（取自應華官網）

    搭宏達電順風車，應華大漲。（取自應華官網）

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